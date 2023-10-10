Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương

Hậu trường 10/10/2023 19:23

Trong một cuộc trò chuyện của chương trình, Phùng Ngọc Huy đã tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương.

Sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy tập trung sắp xếp cuộc sống để đón bé Lavie qua Mỹ sống. Nam ca sĩ đã về Việt Nam hồi cuối tháng 8/2023 và có 3 tuần sống cùng cô con gái nhỏ để vun đắp tình cảm.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương - Ảnh 1
 Phùng Ngọc Huy đã về Việt Nam hồi cuối tháng 8/2023 và có 3 tuần sống cùng cô con gái nhỏ để vun đắp tình cảm

 

Gần đây, trong một cuộc trò chuyện, Phùng Ngọc Huy đã chia sẻ câu chuyện cảm động của con gái Lavie khi nhắc về mẹ Mai Phương. Theo đó, anh cho biết con gái là người sống rất tình cảm khi nhớ rất rõ những ký ức về mẹ.

Phùng Ngọc Huy cho biết: "Khi chạy xe qua, bé nhớ từng điểm như cái chung cư ở với mẹ, trường mầm non. Bé nhớ cả những chuyện từ 5 tuổi, 3 tuổi, nhớ từng chi tiết luôn".

Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương - Ảnh 2
Bé Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rất rõ những ký ức về mẹ

 

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng chia sẻ thêm về con gái rằng bé không có niềm đam mê với ca hát, sân khấu nhưng lại thích vẽ và cũng vẽ rất đẹp. Trong lớp, bé cũng rất ngoan và học khá.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy cho biết con gái không có niềm đam mê với ca hát, sân khấu nhưng lại thích vẽ và cũng vẽ rất đẹp

 

Phùng Ngọc Huy cũng chia sẻ rằng trong tháng 10, anh sẽ tiếp tục về Việt Nam khoảng 3 tuần để gần gũi con gái và chăm sóc ba ruột. Còn khi được hỏi về những dự định “trở lại” sân khấu Việt, Phùng Ngọc Huy cũng rất mong chờ và hứa sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương - Ảnh 4
Phùng Ngọc Huy chia sẻ rằng trong tháng 10 sẽ tiếp tục về Việt Nam khoảng 3 tuần để gần gũi con gái và chăm sóc ba ruột

 

Được biết, Phùng Ngọc Huy đã trở về Mỹ vào đầu tháng 9. Nhiều người yêu mến bé Lavie cảm thấy hụt hẫng khi cô bé chưa thể sang Mỹ cùng ba. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón con gái.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ con gái Lavie là người sống rất tình cảm khi nhớ rõ những ký ức về mẹ Mai Phương - Ảnh 5
Nhiều người yêu mến bé Lavie cảm thấy hụt hẫng khi cô bé chưa thể sang Mỹ cùng ba

 

Anh cho biết: "Ở bên Mỹ đi ra đi vô rất khó khăn, làm giấy tờ bên Mỹ rất khó. Hồ sơ giấy tờ phải làm theo thứ tự nên phải chờ thời gian". Nam ca sĩ khẳng định: "Miễn sao Huy được về Việt Nam thường xuyên, thăm gia đình, thăm con là hạnh phúc rồi”.

Phùng Ngọc Huy khoe khoảnh khắc 'ngày ấy - bây giờ' trong dịp đoàn tụ cùng con gái Lavie

Phùng Ngọc Huy khoe khoảnh khắc 'ngày ấy - bây giờ' trong dịp đoàn tụ cùng con gái Lavie

Mới đây, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đã khoe khoảnh khắc ‘ngày ấy – bây giờ’ trong dịp đoàn tụ cùng con gái Lavie sau 8 năm xa cách.

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy Mai Phương bé Lavie

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