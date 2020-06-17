Phùng Ngọc Huy thông báo ủy quyền cho bảo mẫu nuôi bé Lavie, phản ứng của dân mạng thế nào?

Mới đây, Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng về việc ủy quyền cho hai bảo mẫu chăm sóc bé Lavie. Anh cũng xin lỗi vì áp lực mà hai cô chịu đựng thời gian qua.

Mới đây, ca sĩ Phùng Ngọc Huy vừa đăng tải bài viết dài chia sẻ về việc chăm sóc bé Lavie tại Việt Nam. Hiện anh vẫn đang ở Mỹ và chưa thể về nước nên đã làm giấy ủy quyền cho hai bảo mẫu trông nom, nuôi dưỡng con gái cho đến ngày hai cha con đoàn tụ. "Khi Mai Phương vừa mới qua đời trong khi Huy chưa thể về Việt Nam, để tránh tạo thêm những chấn thương về tâm lý với bé Lavie, Huy đã nhờ hai chị em Mi tiếp tục chăm sóc trực tiếp cho bé Lavie kết hợp với sự chăm sóc của bên ông bà nội", Phùng Ngọc Huy chia sẻ.



Phùng Ngọc Huy xin lỗi vì những áp lực mà hai bảo mẫu gánh chịu khi giúp đỡ gia đình anh - Ảnh: FB Anh an tâm khi con gái được hai cô chăm sóc chu đáo suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nam ca sĩ buồn và thấy có lỗi khi hai bảo mẫu phải chịu áp lực, phiền phức vì mình và con gái. Anh trần tình: "Hai em đã vì con của anh và Mai Phương mà đã phải chịu những áp lực và phiền phức. Tất cả những điều các em phải gánh chịu chỉ vì các em yêu thương và hết lòng vì sự bình an và phát triển lành mạnh của Lavie. Anh thành thật xin lỗi hai em và rất biết ơn hai em". Động thái của ca sĩ Phùng Ngọc Huy từ phương xa nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng thu hút hơn 6 ngàn lượt like và vô số bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Phùng Ngọc Huy nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và dân mạng.

Mọi người đồng cảm với anh và mong hai cha con sớm được đoàn tụ - Ảnh: FB "Cố lên em ơi! Cầu nguyện cho mọi điều yên bình nhất sẽ đến với 2 cha con và 2 cô Mi", "Có lẽ, tới giờ phút này mọi người mới dần hiểu được rõ thêm về nỗi khổ tâm mà cả gia đình bé nhỏ (Phùng Ngọc Huy, Mai Phương và bé Lavie) đã gánh chịu", "Thương Lavie quá! Cầu mong 2 ba con sớm đoàn tụ", "Ai hiểu được nỗi khổ người cha ở xa đọc mới biết Phùng Ngọc Huy thương con mà kìm nén trong lòng ai hiểu được trong hoàn cảnh vậy đến một ngày quá sức chịu đựng"... mọi người an ủi Phùng Ngọc Huy. Hai cô bảo mẫu được Phùng Ngọc Huy lên tiếng bảo vệ và ủy quyền chăm sóc bé Lavie - Ảnh: Internet Trước lời nhắn nhủ của Phùng Ngọc Huy, bảo mẫu của Lavie cũng lên tiếng: "Chúng ta là 1 gia đình, anh vững tin là em sẽ lớn lên cùng con chờ ngày anh về để đón bình yên! Hai cha con cũng phải vững vàng và giữ gìn sức khoẻ, em vẫn sẽ yêu thương Lavie như đã từng yêu thương".

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