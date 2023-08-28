Phùng Ngọc Huy nghẹn ngào đối diện di ảnh Mai Phương, CĐM mừng thầm vì cố diễn viên đã có thể mỉm cười yên nghỉ

Sự xuất hiện của Phùng Ngọc Huy tại nơi đặt di ảnh cố diễn viên Mai Phương khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Phùng Ngọc Huy xuất hiện tại một ngôi chùa tại TP.HCM để thắp hương cho cố nghệ sĩ Mai Phương cũng như có một buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả nhân dịp nam ca sĩ trở về Việt Nam sau 8 năm ở Mỹ. Được biết, sau khi về Việt Nam từ giữa tháng 8, bên cạnh việc chăm sóc con gái, Phùng Ngọc Huy cũng dành thời gian đến thăm lại người cũ. Phùng Ngọc Huy có mặt tại chùa Nam ca sĩ đã quyết định đến để thắp hương cho nữ diễn viên cũng như hát tặng khán giả một ca khúc đầy ý nghĩa nhân dịp Lễ Vu Lan chính là bài hát Con gái nhỏ của ba - nhạc phẩm mà Phùng Ngọc Huy từng hát tặng bé Lavie trong dịp sinh nhật 10 tuổi của con gái.

"Thực sự tôi về Việt Nam có 3 tuần thôi, các chùa cũng có mời đi hát rồi show ca nhạc. Nhưng sau 8 năm trở về, nên 3 tuần này tôi muốn dành cho gia đình và cho con gái nên ít nhận show. Tuy nhiên lần này đến chùa, như một cơ duyên với anh MC, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người một bài hát, chúc mọi người mùa Vu lan bình an, an lành, hạnh phúc. Đó là ca khúc Con gái nhỏ của ba" - Phùng Ngọc Huy chia sẻ. Nam ca sĩ thắp nhang cho cố NS Mai Phương Đối diện trước di ảnh của Mai Phương, nam ca sĩ không khỏi xúc động và lặng người một lúc lâu. Thời điểm Mai Phương vừa qua đời, dù đau buồn nhưng ca sĩ Phùng Ngọc Huy chưa thể trở về Việt Nam ngay. Sau hơn 3 năm, khi đã lo liệu xong những thủ tục giấy tờ, nam ca sĩ mới về lại quê hương, thắp nhang cho người quá cố và lên kế hoạch đưa con gái Lavie sang Mỹ định cư cùng mình.

Cố NS Mai Phương có lẽ đã yên lòng khi con gái về sống cùng ba Đến nay là lần thứ 2 anh đến thăm Mai Phương. Tuy nhiên, khác với lần trước, nhiều khán giả xúc động khi anh đã thực hiện được lời hứa với người cũ quá cố. Ở nơi xa, nữ diễn viên có lẽ đã an lòng khi con gái được đoàn tụ với ba sau nhiều năm xa cách.

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