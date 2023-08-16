Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra

Hậu trường 16/08/2023 18:29

Mới đây, ca sĩ Lưu Gia Bảo đã có những chia sẻ về cuộc sống chịu nhiều 'lời ra tiếng vào' của người bạn thân Phùng Ngọc Huy.

Những ngày qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ với con gái Lavie thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hình ảnh hai cha con gặp mặt nhau khiến nhiều khán giả xúc động. Mới đây, ca sĩ Lưu Gia Bảo - bạn thân của Phùng Ngọc Huy đã tiết lộ giai đoạn khó khăn của nam diễn viên.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 1
Những ngày qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ với con gái Lavie thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 2
Mới đây, ca sĩ Lưu Gia Bảo - bạn thân của Phùng Ngọc Huy đã tiết lộ giai đoạn khó khăn của nam diễn viên.

Trong một talkshow với nghệ sĩ hài Thúy Nga, Lưu Gia Bảo chia sẻ rằng Phùng Ngọc Huy từng nén nỗi đau mất người thân trong suốt 8 năm ở Mỹ.

Cụ thể, Lưu Gia Bảo nói với Thúy Nga: "8 năm chờ đợi, rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy. Có giai đoạn Huy lần lượt mất đi người thân trong gia đình, rất nhiều người luôn, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, không thể về được, cũng không được gặp con. Điều đó thật khủng khiếp, Huy không về được và cũng không thể nói với ai".

"Có nhiều thông tin sai lệch, bị hiểu lầm, tôi thấy rất tội nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích".

Lưu Gia Bảo cũng tâm sự rằng, Phùng Ngọc Huy không chỉ áp lực tinh thần mà còn mang gánh nặng kinh tế. Anh luôn ấp ủ bảo lãnh con gái sang Mỹ. Nam diễn viên “Cổng mặt trời” tranh thủ bán hàng online trong những lúc không có show ca hát. Anh phải quên đi việc mình là người nổi tiếng để “chốt đơn”, giao hàng cho khách. Nam ca sĩ vẫn đều đặn gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hai bảo mẫu nuôi nấng, chăm sóc con gái Lavie. 

Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 3
Lưu Gia Bảo cũng tâm sự rằng, Phùng Ngọc Huy không chỉ áp lực tinh thần mà còn mang gánh nặng kinh tế.
Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 4
Nam diễn viên “Cổng mặt trời” tranh thủ bán hàng online trong những lúc không có show ca hát. 

Dù cách xa con gái nửa vòng trái đất, Phùng Ngọc Huy vẫn dành hết tình thương yêu cho bé Lavie. Trước sự chỉ trích từ cộng đồng mạng bảo anh là một người cha vô tâm, nam diễn viên vẫn không lên tiếng. Cuối cùng, sau những nỗ lực nơi đất khách, Phùng Ngọc Huy đã có thể gặt hái quả ngọt xứng đáng.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 5
Trước sự chỉ trích từ cộng đồng mạng bảo anh là một người cha vô tâm, nam diễn viên vẫn không lên tiếng.

Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985. Anh và cố diễn viên Mai Phương thông báo chuyện có chung con gái là bé Lavie vào năm 2013. Sau khi Mai Phương qua đời, con gái của Phùng Ngọc Huy sống ở TPHCM và được hai cô bảo mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng. Nam ca sĩ từng tiết lộ lý do chưa thể đón con gái sang Mỹ vì còn vướng nhiều thủ tục, giấy tờ.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ cuộc sống của Phùng Ngọc Huy trong 8 năm qua: Chịu nhiều cực khổ, mang gánh nặng kinh tế nhưng quyết không nói ra - Ảnh 6
Anh và cố diễn viên Mai Phương thông báo chuyện có chung con gái là bé Lavie vào năm 2013.
Phản ứng của tình tin đồn Phùng Ngọc Huy khi bé Lavie sang Mỹ định cư cùng bố

Phản ứng của tình tin đồn Phùng Ngọc Huy khi bé Lavie sang Mỹ định cư cùng bố

Đã hơn 3 năm kể từ khi cố diễn viên Mai Phương ra đi, Phùng Ngọc Huy hiện đã trở về Việt Nam và và đoàn tụ với bé Lavie.

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