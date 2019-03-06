Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng'

Hậu trường 06/03/2019 15:59

Tự nhận là người ít biết thể hiện tình cảm bằng lời, nhưng Quyền Linh lại khiến nhiều chị em "phát hờn" với bà xã Dạ Thảo vì cách bày tỏ tình yêu của mình.

Dù bận rộn với công việc ở trường quay nhưng Quyền Linh vẫn không quên ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh mua tặng bà xã Dạ Thảo món quà ý nghĩa kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào.

Nam MC viết tâm thư gửi vợ: “Vợ của anh! Hình như rất là hiếm khi anh thể hiện tình cảm bằng lời nói với vợ, thật sự để nói yêu em, anh thấy chưa đủ, đôi khi còn khách sáo nữa. Vợ chồng sống với nhau gần 14 năm chắc em hiểu tính anh. Anh có thể bỏ thời gian tìm hiểu vợ thích gì nhất, lựa một dịp thật ý nghĩa và tặng một món quà để em vui.

Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng' - Ảnh 1
Quyền Linh tặng quà 8/3 cho bà xã kèm dòng trạng thái ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Đi ra ngoài xã hội, nhiều người nói họ thích cách gia đình mình quan tâm, yêu thương nhau. Anh luôn tự hào vì điều đó. Người ta thường ví vợ mình bằng nhiều hình tượng khác nhau, còn riêng anh xem vợ là hoa hướng dương giúp cả gia đình mình cùng hướng về phía mặt trời, nơi có muôn ngàn yêu thương và hạnh phúc đã và đang lan tỏa khắp thế gian này... Nhờ có mặt trời này, anh đã tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống, tìm thấy được hạnh phúc gia đình. Cảm ơn em vì tất cả. Mặt trời của anh”.

Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng' - Ảnh 2
Gần 14 năm chung sống, tình cảm của Quyền Linh với vợ vẫn vẹn nguyên như thuở mới cưới - Ảnh: FBNV
Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng' - Ảnh 3
Cặp đôi thường dành thời gian riêng để đi du lịch 'hâm nóng' tình cảm - Ảnh: FBNV
Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng' - Ảnh 4
Quyền Linh cưng chiều bà xã như 'trứng mỏng' và coi cô là mặt trời của mình - Ảnh: FBNV

Thông thường, vợ chồng sống với nhau quá lâu sẽ quên hoặc không để tâm đến những dịp đặc biệt vì chuyện con cái, “cơm áo gạo tiền”, nhưng Quyền Linh thì khác. Gần 14 năm chung sống và có với nhau 2 cô con gái đáng yêu, nhưng nam MC vẫn rất yêu thương và quan tâm đến vợ. Trong những dịp đặc biệt như lễ lạt hay sinh nhật, Quyền Linh luôn dành những điều ý nghĩa và bất ngờ cho bà xã.

Phụ nữ mấy ai được như vợ Quyền Linh, gần 14 năm chung sống mà chồng vẫn 'cưng như trứng mỏng' - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của Quyền Linh và Dạ Thảo là niềm mơ ước của nhiều người - Ảnh: FBNV

Dù không phải là một người giỏi bày tỏ tình cảm qua lời nói, nhưng ông bố hai con lại thể hiện bằng hành động cụ thể. Anh được khen ngợi là người chồng mẫu mực, rất yêu thương và cưng chiều vợ con.

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