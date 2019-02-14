Hòa vào không khí tràn ngập yêu thương trong ngày Lễ tình nhân, MC Quyền Linh khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ món quà siêu dễ thương, nhưng không kém phần ý nghĩa và ngọt ngào gửi đến vợ.

Người dẫn chương trình Bạn muốn hẹn hò hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Nói ra thì em ấy nói mình sến, thôi thì hành động vầy đi, cầu chúc cho tình yêu của tui vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Đàn ông nào không nói được những lời ngọt ngào ấy thì mua áo mặc như Linh nha haha và bây giờ mình đi mua hoa và chocolate haha".