Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, khen ngợi hành động siêu "soái ca" của MC Quyền Linh trong ngày Lễ tình nhân.
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Hòa vào không khí tràn ngập yêu thương trong ngày Lễ tình nhân, MC Quyền Linh khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ món quà siêu dễ thương, nhưng không kém phần ý nghĩa và ngọt ngào gửi đến vợ.
Người dẫn chương trình Bạn muốn hẹn hò hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Nói ra thì em ấy nói mình sến, thôi thì hành động vầy đi, cầu chúc cho tình yêu của tui vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Đàn ông nào không nói được những lời ngọt ngào ấy thì mua áo mặc như Linh nha haha và bây giờ mình đi mua hoa và chocolate haha".
Không chỉ chuẩn bị hoa và chocolate, Quyền Linh còn gây bất ngờ khi tặng vợ món quà tinh thần ý nghĩa và lãng mạn. Ông bố hai con không ngại diện chiếc áo vàng trẻ trung có ghi dòng chữ I Love You để bày tỏ tình yêu với vợ. Hành động của nam MC nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
Quyền Linh - Dạ Thảo được công chúng vô cùng ngưỡng mộ bởi sau 14 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được sự lãng mạn và ngọt ngào như thuở mới yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng nam MC luôn cố gắng sắp xếp thời gian để bên cạnh chăm sóc vợ con. Nhất là vào những dịp đặc biệt, Quyền Linh đều có mặt và chứng tỏ mình là một "soái ca" của gia đình. Anh luôn làm vợ và hai "công chúa" vui vẻ với những món quà vô cùng ý nghĩa, độc đáo.