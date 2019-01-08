Lý do xúc động phía sau sở thích đi dép tổ ong khắp mọi nẻo đường của MC Quyền Linh

Bà xã Quyền Linh tiết lộ chồng hay đi dép tổ ong không chỉ vì sở thích mà còn bởi thói quen xuất phát từ khi còn là cậu bé nghèo.
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Quyền Linh được biết đến với hình ảnh một MC nhiệt huyết với đam mê, luôn sẵn sàng lăn xả vì những hoàn cảnh khốn khó ở khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh đó, anh còn là một ông bố cực kỳ yêu con và luôn gây ấn tượng với cử chỉ hết sức ngọt ngào qua mạng xã hội.
Ngoài những điều tuyệt vời trên thì Quyền Linh còn chiếm cảm tình của hàng triệu khán giả cả nước bởi phong cách thời trang giản dị đúng chất MC của người nhà nông. Ngoài những lúc cần ăn mặc chỉn chu để lên sóng thì Quyền Linh chỉ trung thành với áo sơ mi, quần Tây giản dị và đặc biệt là không thể thiếu đôi dép tổ ong huyền thoại. Theo tiết lộ từ bà xã Dạ Thảo, trong tủ giày của Quyền Linh có tới hàng trăm đôi dép tổ ong với đủ màu sắc. Ông bố hai con đi dép tổ ong không chỉ vì sở thích mà còn bởi thói quen xuất phát từ ngày còn nhỏ.
“Anh ấy mê dép tổ ong lắm, nó như là thói quen của anh ấy vậy. Hầu như ở nhà lúc nào cũng có khoảng mấy chục đôi dép tổ ong sẵn, đủ các màu sắc. Phần thì anh ấy mua, phần thì được bạn bè tặng…”, bà xã Quyền Linh tiết lộ.
Quyền Linh xuất thân là một cậu bé nghèo ở Tiền Giang. Tuổi thơ của anh trải qua những năm tháng vất vả gắn liền với đôi dép tổ ong thân thuộc. Sau này khi đi làm diễn viên rồi dần dần trở thành MC được cả nước yêu mến, Quyền linh có thể mua được nhà triệu đô cho vợ và hai con gái ở nhưng vẫn không thể từ bỏ thói quen ăn mặc hết sức bình dân của mình.