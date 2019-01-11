Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Hậu trường 11/01/2019 15:46

Tranh thủ những ngày cuối năm, gia đình MC Quyền Linh đã đến Mộc Châu du lịch và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Những ngày cuối năm, đa phần các nghệ sĩ đều bận rộn chạy các chương trình Tết. Tuy nhiên, gia đình MC Quyền Linh lại dành thời gian đó để đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở các tỉnh miền Bắc.

Mới đây, chị Diệu Thảo - bà xã Quyền Linh đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh tuyệt đẹp được chụp ở Mộc Châu. Cặp vợ chồng nổi tiếng gây chú ý khi chụp ảnh tình tứ bên hoa cải vàng và hoa tam giác mạch. Hạnh phúc ngọt ngào của họ sau nhiều năm chung sống khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 1
Vợ chồng Quyền Linh chụp ảnh tình cảm giữa đồi hoa cải vàng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, hai cô con gái của cặp đôi cũng được khen nức nở bởi vẻ ngoài xinh đẹp như Hoa hậu tương lai. Hóa thân thành những cô gái dân tộc, hai công chúa nhà MC Quyền Linh ghi lại nhiều bức ảnh đẹp ngất ngây trong tiết trời mùa đông ở Mộc Châu.

Hiện tại, con gái lớn của MC Quyền Linh đang được xem là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô bé có chiều cao lý tưởng, làn da trắng mịn và đặc biệt là gương mặt thanh thoát như minh tinh điện ảnh. 

Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 2
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 3
Con gái lớn của MC Quyền Linh khoe sắc trong trang phục dân tộc - Ảnh: FBNV
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 4
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 5
Hai cô con gái nhà Quyền Linh được nhận xét xinh như Hoa hậu - Ảnh: FBNV
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 6
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 7
Con gái lớn nhà Quyền Linh sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt sáng bừng - Ảnh: FBNV
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 8
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 9
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 10
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 11
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 12
Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình Quyền Linh ở Mộc Châu - Ảnh: FBNV
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 13
Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu - Ảnh 14

Mái ấm nhỏ của Quyền Linh - Dạ Thảo được xem là một trong những mẫu gia đình lý tưởng của showbiz. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn luôn khiến khán giả ghen tỵ bởi những khoảnh khắc "tình bể bình". Nam MC Vượt lên chính mình không chỉ là một nghệ sĩ đam mê với nghề mà còn được ngưỡng mộ bởi tình yêu ngọt ngào dành cho cả vợ và hai cô công chúa nhỏ.

Lý do xúc động phía sau sở thích đi dép tổ ong khắp mọi nẻo đường của MC Quyền Linh

Lý do xúc động phía sau sở thích đi dép tổ ong khắp mọi nẻo đường của MC Quyền Linh

Bà xã Quyền Linh tiết lộ chồng hay đi dép tổ ong không chỉ vì sở thích mà còn bởi thói quen xuất phát từ khi còn là cậu bé nghèo.

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