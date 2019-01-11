Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Tranh thủ những ngày cuối năm, gia đình MC Quyền Linh đã đến Mộc Châu du lịch và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp.
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Những ngày cuối năm, đa phần các nghệ sĩ đều bận rộn chạy các chương trình Tết. Tuy nhiên, gia đình MC Quyền Linh lại dành thời gian đó để đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở các tỉnh miền Bắc.
Mới đây, chị Diệu Thảo - bà xã Quyền Linh đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh tuyệt đẹp được chụp ở Mộc Châu. Cặp vợ chồng nổi tiếng gây chú ý khi chụp ảnh tình tứ bên hoa cải vàng và hoa tam giác mạch. Hạnh phúc ngọt ngào của họ sau nhiều năm chung sống khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.
Ngoài ra, hai cô con gái của cặp đôi cũng được khen nức nở bởi vẻ ngoài xinh đẹp như Hoa hậu tương lai. Hóa thân thành những cô gái dân tộc, hai công chúa nhà MC Quyền Linh ghi lại nhiều bức ảnh đẹp ngất ngây trong tiết trời mùa đông ở Mộc Châu.
Hiện tại, con gái lớn của MC Quyền Linh đang được xem là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô bé có chiều cao lý tưởng, làn da trắng mịn và đặc biệt là gương mặt thanh thoát như minh tinh điện ảnh.
Mái ấm nhỏ của Quyền Linh - Dạ Thảo được xem là một trong những mẫu gia đình lý tưởng của showbiz. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn luôn khiến khán giả ghen tỵ bởi những khoảnh khắc "tình bể bình". Nam MC Vượt lên chính mình không chỉ là một nghệ sĩ đam mê với nghề mà còn được ngưỡng mộ bởi tình yêu ngọt ngào dành cho cả vợ và hai cô công chúa nhỏ.