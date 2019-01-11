Gia đình MC Quyền Linh gây bão với bộ ảnh tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Những ngày cuối năm, đa phần các nghệ sĩ đều bận rộn chạy các chương trình Tết. Tuy nhiên, gia đình MC Quyền Linh lại dành thời gian đó để đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở các tỉnh miền Bắc.

Mới đây, chị Diệu Thảo - bà xã Quyền Linh đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh tuyệt đẹp được chụp ở Mộc Châu. Cặp vợ chồng nổi tiếng gây chú ý khi chụp ảnh tình tứ bên hoa cải vàng và hoa tam giác mạch. Hạnh phúc ngọt ngào của họ sau nhiều năm chung sống khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.