Quyền Linh tự hào kể về lời cầu nguyện của con gái lớn trước mộ ông bà trong năm mới

Hậu trường 09/02/2019 08:35

Bước sang tuổi 14, con gái lớn của MC Quyền Linh đã biết suy nghĩ cho gia đình và có ước mơ của riêng mình.

Tổ ấm của MC Quyền Linh - Dạ Thảo là một trong những hình mẫu gia đình hạnh phúc lý tưởng của showbiz. Sau nhiều năm chung sống, tình yêu của cả hai vẫn rất ngọt ngào. Quyền Linh và Dạ Thảo có với nhau hai cô con gái xinh đẹp, đáng yêu là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Không chỉ sở hữu dung mạo xinh xắn cùng chiều cao nổi bật, hai cô "con gái rượu" nhà nghệ sĩ còn nổi tiếng thông minh, ngoan ngoãn.

Mới đây, MC Quyền Linh tự hào chia sẻ về con gái lớn Lọ Lem dịp năm mới. Anh khiến công chúng xuýt xoa khi khoe con gái chín chắn, biết suy nghĩ cho gia đình và có ước mơ riêng.

Quyền Linh tự hào kể về lời cầu nguyện của con gái lớn trước mộ ông bà trong năm mới - Ảnh 1
Những ngày đầu năm, Quyền Linh đưa hai con về quê thăm mộ ông bà nội - Ảnh: FBNV

Quyền Linh đăng tải cuộc nói chuyện của bà xã Dạ Thảo và con gái khi đến thăm mộ ông bà nội trên trang cá nhân: “Khi cả nhà mình đi thăm mộ Ông Bà... Thấy Lọ Lem cầu nguyện lâu quá, mẹ Thảo đã hỏi con gái: Con cầu nguyện gì vậy?

Lọ Lem hào hứng: Dạ... để con kể cho Ba Mẹ nghe nhé! Con đã cầu nguyện là:

'Dạ, con kính thưa Ông Bà, con là Mai Thảo Linh, tên thường gọi của con là Lọ Lem. Con kính chúc Ông Bà ở dưới mộ sống thật hạnh phúc ạ. Con xin Ông Bà phù hộ cho con cùng gia đình có nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Con xin Ông Bà phù hộ cho con ngày càng thông minh, học giỏi. Con rất thích sáng tạo và mong ước sau này con sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang giỏi. Bên cạnh đó, con còn thích làm giống nghề của mẹ Thảo là kinh doanh thời trang... Ông Bà phù hộ cho con thành công trong sự nghiệp nhé’.

Nghe xong mà ba mẹ không nhịn được cười... Có mơ ước chính đáng là tốt. Những lời cầu nguyện chỉ bồi đắp thêm niềm tin, hi vọng... Quan trọng nhất là sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, các con nhé!”.

Kèm theo đó, ông bố hai con còn đăng tải loạt ảnh cùng hai con về quê nội vô cùng vui vẻ. Nhiều người hâm mộ hết lời khen ngợi khi thấy hai “công chúa nhỏ” nhà Quyền Linh ngày càng lớn và xinh đẹp.

Quyền Linh tự hào kể về lời cầu nguyện của con gái lớn trước mộ ông bà trong năm mới - Ảnh 2
Chiều cao vượt trội của Lọ Lem khiến nhiều người phải xuýt xoa. Mới 14 tuổi nhưng cô bé đã cao gần bằng ba - Ảnh: FBNV
Quyền Linh tự hào kể về lời cầu nguyện của con gái lớn trước mộ ông bà trong năm mới - Ảnh 3
Nhiều người nhận định, cả hai sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai - Ảnh: FBNV

Lọ Lem tạo ấn tượng mạnh với công chúng nhờ gương mặt thanh tú, đường nét xinh đẹp, cùng đôi chân dài miên man. Cô em gái Hạt Dẻ cũng không kém cạnh khi sở hữu làn da trắng ngần, mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Dân mạng dự đoán hai chị em sẽ là gương mặt sáng giá cho các cuộc thi nhan sắc trong tương lai.

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