Phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng nay (31/5): Thuỳ Tiên tiếp tục vắng mặt, bà Đặng Thuỳ Trang xuất hiện cùng luật sư đại diện

Trước đó, hôm 8/5, phiên tòa đã mở buổi xét xử. Tuy nhiên, cả hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đều vắng mặt, có đại diện theo ủy quyền tham dự. Trong quá trình làm thủ tục, HĐXX thông báo việc Chánh án TAND quận Gò Vấp ban hành quyết định nhập vụ án dân sự vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang (nguyên đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị đơn là bà Đặng Thùy Trang) vào vụ án mà bà Trang kiện hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên).

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng nay, 31/5, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện liên quan đến hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang sau 3 tuần tạm dừng.

Ghi nhận của truyền thông trong phiên toà sáng nay, bà Đặng Thuỳ Trang đã xuất hiện cùng luật sư đại diện Nguyễn Quốc Phú. Tuy nhiên, Hoa hậu Thuỳ Tiên tiếp tục vắng mặt và uỷ quyền cho người đại diện pháp lý - Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo để tham gia xét xử.

Sau khi HĐXX công bố, đại diện ủy quyền của nguyên đơn và bị đơn đều không đồng ý việc nhập hai vụ án để giải quyết. Do đó, tòa đề nghị 2 bên có ý kiến bằng văn bản để HĐXX xem xét. Cũng theo HĐXX, để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với việc nhập vụ án, tòa tạm dừng xét xử.

Theo thông tin từ Vietnamnet, theo đơn khởi kiện của bà Trang, tháng 6/2017, thông qua một số người, hoa hậu Thùy Tiên biết bà Đặng Thùy Trang là bầu show nên đã nhiều lần gặp, đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia hoa khôi Nam Bộ với cam kết, sau khi thắng giải sẽ dùng cát-xê trả và để bà Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi nhận show.

Cũng theo đơn, đến tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. Cũng theo đơn của bà Trang, sau khi gặp nhau, Thùy Tiên đã xé giấy vay nhận nợ.

Vì vậy, bà Trang đã làm đơn khởi kiện hoa hậu Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu tòa án buộc hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Tuy nhiên, mới đây bà Trang đã rút lại yêu cầu bồi thường 932 triệu đồng, chỉ đề nghị hoa hậu Thùy Tiên trả lại cho mình số tiền 1,5 tỷ đồng đã vay.

Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

Sau hơn một tháng tạm dừng phiên tòa, sang nay (31/5), TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) mở lại phiên xét xử vụ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang khởi kiện

Sau khi bị bà Trang khởi kiện, hoa hậu Thùy Tiên cũng có đơn khởi kiện lại ra TAND quận Gò Vấp.

Theo nội dung vụ việc, ngày 7/9/2022, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm do Lê Hoàng Long cầm đầu. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự xác định hai người đẹp có liên quan đến vụ việc này là T.H. và T.T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam.

Trước thông tin này, bà Trang đã đăng trên trang Facebook cá nhân với thông tin úp mở về sự việc, kèm hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Việc làm của bà Trang đã tạo ra nghi ngờ trong công chúng về việc hoa hậu Thùy Tiên có liên quan đến đường dây mại dâm của Lê Hoàng Long.

Vì vậy, hoa hậu Thùy Tiên khởi kiện bà Đặng Thùy Trang, yêu cầu tòa án buộc bà Trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội; buộc bà Trang gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có thông tin, hình ảnh, nội dung sai sự thật, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp, đính chính thông tin và xin lỗi cô.