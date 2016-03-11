Phi Nhung tự lái xe ra đón Mạnh Quỳnh lúc nửa đêm, 

Là một ca sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc quê hương và sở hữu lượng fan “khủng” nhưng lần trở về nào của Mạnh Quỳnh cũng rất âm thầm, lặng lẽ bởi anh chỉ thông báo lịch về nước cho một số người thân trong ekip để tránh gây ồn ào.

Ra đón Mạnh Quỳnh tại sân bay có anh Thanh Hải là quản lý của Mạnh Quỳnh trong nhiều năm qua, ngoài ra còn có gia đình một người chị của Mạnh Quỳnh cũng đi từ Bình Dương lên TP.HCM để đón anh và đặc biệt hơn là sự xuất hiện của ca sĩ Phi Nhung - người bạn thân thiết của Mạnh Quỳnh hơn 10 năm qua.

Dù biết Mạnh Quỳnh đáp chuyến bay muộn về Việt Nam và vừa đi quay gameshow về cũng khá mệt nhưng Phi Nhung vẫn tự mình lái xe ra sân bay để đón bạn. Chị còn chu đáo mua bó hoa tươi để dành tặng nam ca sĩ.

Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là cặp đôi đẹp trên sân khấu hải ngoại.

Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Mạnh Quỳnh diện trang phục đơn giản với áo thun, quần vải cùng chiếc mũ phớt quen thuộc. Vừa nhìn thấy người bạn thân, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã ôm chầm lấy nhau và tranh thủ selfile, trò chuyện rôm rả trong lúc đợi Mạnh Quỳnh lấy hành lý. Rất nhiều người có mặt tại sân bay cũng nhận ra sự có mặt của cặp đôi "song ca vàng" và xin chụp hình chung.

Người quản lý của Mạnh Quỳnh là anh Thanh Hải (phải) và chuyên gia trang điểm Bin Đỗ (áo đỏ) cũng có mặt chào đón anh trở về.

Đáp chuyến bay xuống lúc 2h đêm nhưng Mạnh Quỳnh không nghỉ ngơi nhiều, ngay 8h sáng hôm sau anh đã có cuộc họp với ekip và đi thu âm để chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.

Đáp chuyến bay xuống lúc 2h đêm nhưng Mạnh Quỳnh không nghỉ ngơi nhiều, ngay 8h sáng hôm sau anh đã có cuộc họp với ekip.

Hơn 20 năm sống và làmt? việc tại hải ngoại nhưng chưa một phút giây nào Mạnh Quỳnh không nhớ tới quê hương và mong mỏi có một đêm nhạc thực sự của riêng mình tại mảnh đất này. Chính vì vậy, liveshow “Cảm ơn cuộc đời” diễn ra vào ngày 16/4 tại nhà hát Hòa Bình tới đây không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp 20 năm ca hát của nam ca sĩ mà đây cũng là cơ hội để Mạnh Quỳnh trở về quê hương, hát và tri ân tới những khán giả quê nhà, những người đã yêu thương , ủng hộ Mạnh Quỳnh, cho Mạnh Quỳnh có cơ hội cất cao tiếng hát đến hôm nay.

Phi Nhung tự lái xe ra đón Mạnh Quỳnh lúc nửa đêm,

Photo: Cát Bụi