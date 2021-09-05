Phi Nhung nhập viện từ cuối tháng 8, con gái nuôi thương nhớ: 'Cầu Mẹ Quan Âm cứu độ cho mẹ của con'

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái nuôi Phi Nhung đã có đôi lời nhắn nhủ tới mẹ nuôi khi nữ ca sĩ đang nằm trong bệnh viện điều trị Covid-19.

Những ngày qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mắc COVID-19 khiến rất nhiều khán giả trong nước và hải ngoại vô cùng lo lắng và đặc biệt quan tâm, chú ý đến tình hình sức khỏe của cô. Tính đến nay, Phi Nhung đã trải qua 10 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình trở nặng. Theo thông tin từ một người quen với Phi Nhung tại bệnh viện cho biết, nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực, nhiều tín hiệu khả quan.

Phi Nhung và con gái nuôi Thiêng Ngân - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của Thiêng Ngân - con gái nuôi của Phi Nhung - đã đăng tải một bài viết liên quan đến nữ ca sĩ. Theo Thiêng Ngân, Phi Nhung lúc nào cũng xinh đẹp đến nỗi "tụi con trẻ mà không đẹp bằng mẹ luôn". Con gái nuôi cũng cầu nguyện cho cho Phi Nhung có thể vượt qua bệnh dịch để về với gia đình.

Bài viết của Thiêng Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ cũng cùng nhau gửi lời chúc đến ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, một số người cũng nhắn nhủ giọng ca 10X giữ gìn sức khỏe trong cơn đại dịch này.

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Thiêng Ngân (SN 2003), sinh ra trong một gia đình khó khăn. Ngay từ nhỏ, cô đã phải vất vả kiếm sống để phụ giúp người thân. Năm 2015, Thiêng Ngân gây chú ý khi tham gia cuộc thi ca hát "Solo cùng bolero", biết được câu chuyện gia cảnh, Phi Nhung đã nhận giọng ca trẻ làm con nuôi.

Trước đó, đầu tháng 9, Thiêng Ngân cũng từng chia sẻ hình ảnh Phi Nhung đi làm từ thiện giữa mùa dịch kèm dòng trạng thái: "Mẹ ơi mỗi ngày trôi qua con và cả nhà đều cầu nguyện và hy vọng mẹ nhanh khỏe lại. Mẹ sẽ khỏe lại. Tụi con và các em chờ mẹ về. Thương mẹ".

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