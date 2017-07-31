Phát ngôn gây sốc của Thanh Bi khi hình ảnh xấu xí lan truyền trên mạng

Hậu trường 31/07/2017 17:48

Hình ảnh một cô gái với làn da đen sạm, hàm răng thưa thớt được cho là Thanh Bi lan truyền trên mạng khiến nhiều giật mình.

Mới đây, hình ảnh được cho là trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Thanh Bi được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội ngay lập tức đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người. Nhan sắc cô gái trong hình được cho là người yêu cũ của Quang Lê có phần kém sắc với làn da đen sạm và hàm răng thưa thớt.

hình ảnh thanh bi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ
Tấm hình được cho là Thanh Bi được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không ít cư dân mạng tỏ ra thất vọng, thậm chí nặng lời chê bai nhan sắc "nguyên thủy" được cho là người đẹp trong phim truyền hình Người phán xử

Trước vấn đề này, Thanh Bi đã lên tiếng thừa nhận người trong ảnh là mình nhưng nữ diễn viên khẳng định cô chỉ làm răng. Người yêu cũ Quang Lê cho rằng tấm ảnh này đã bị chỉnh sửa cho xấu đi nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

hình ảnh thanh bi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ
Hình ảnh trước và sau khi làm đẹp của nữ diễn viên 9x làm không ít người bất ngờ - Ảnh: Internet

Vì sự khác biệt quá lớn giữa cô gái trong hình và Thanh Bi bây giờ nên nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ chứ không chỉ đơn giản là làm lại răng.

Cụ thể, nhiều bình luận viết: "Mũi cao khác lạ", "Kết quả của việc làm lại răng, thu nhỏ cánh mũi, tắm trắng..." hay "Làm răng có thể thay đổi cả cuộc đời". 

Phát ngôn gây sốc của Thanh Bi khi hình ảnh xấu xí lan truyền trên mạng - Ảnh 3
Nhiều bình luận chê bai nhan sắc của Thanh Bi và cho rằng nữ diễn viên trông quá khác lạ so với hiện tại - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Người phán xử khẳng định: "Tuy nhiên, hình ảnh trên đã bị chỉnh sửa nhằm khiến gương mặt trước khi làm răng của tôi trở nên xấu xí hơn. Tôi khẳng định ngoài răng, tôi không chỉnh sửa bất cứ điểm gì khác trên khuôn mặt", theo Zing.

Thanh Bi cũng chia sẻ nguyên nhân làm răng là do cô muốn tự tin hơn trong giao tiếp và diễn xuất. Ngoài ra, trong quá trình phim Người phán xử lên sóng, nhiều khán giả đã nhận xét chê bai gương mặt cô, đặc biệt là khuôn miệng quá rộng khi cười.

Tình cũ của Quang Lê cho biết thêm trước khi chỉnh răng, cô và phía nha khoa đã ký hợp đồng cam kết không sử dụng hình ảnh của cô để PR. Chính vì thế, việc đơn vị nha khoa này tung hình ảnh của cô lên mạng xã hội, thậm chí có thể đã chỉnh sửa tiêu cực làm nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Hiện tại, Thanh Bi đang yêu cầu đơn vị nha khoa trên gỡ bỏ tấm hình của cô.

Thanh Bi được khán giả chú ý nhiều sau khi tham gia bộ phim Người phán xử với vai Vân Điệp, một cô gái vô cùng quyến rũ và thường xuyên diện những bộ đồ gợi cảm. Ngoài ra, chuyện tình cảm ồn ào giữa nữ diễn viên và bạn trai cũ Quang Lê cũng được truyền thông nhắc đến liên tục trong những ngày vừa qua.

Phát ngôn gây sốc của Thanh Bi khi hình ảnh xấu xí lan truyền trên mạng - Ảnh 4
Quang Lê và Thanh Bi lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Thanh Bi và Quang Lê yêu nhau từ năm 2015 và xác nhận chia tay vào đầu tháng 7/2017, nhiều ý kiến cho rằng cả hai đang dùng chuyện tình cảm để gây sự chú ý và đánh bóng tên tuổi. 

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