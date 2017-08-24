Phát hoảng trước tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn trong phim mới

Hậu trường 24/08/2017 16:58

Angela Phương Trinh tự tin khẳng định những "cảnh nóng" của cô trong bộ phim mới rất tự nhiên và sẽ chinh phục được khán giả.

Sau khi bộ phim điện ảnh Sứ mệnh trái tim được công chiếu, khả năng diễn xuất của Angela Phương Trinh đã giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn
Bộ phim Sứ mệnh trái tim đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của Angela Phương Trinh và được khán giả ghi nhận - Ảnh: Internet

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành trong cách diễn xuất của nữ diễn viên, cô đã xóa bỏ hình tượng diễn viên nhí và mạnh dạn trong những cảnh quay tình cảm, lãng mạn với bạn diễn làm không ít khán giả thích thú.

Được khán giả đón nhận và ủng hộ, Angela Phương Trinh thêm tự tin và bạo dạn hơn trong những cảnh quay tình cảm, thậm chí là cảnh nóng trong các bộ phim tiếp theo.

Trong bộ phim Glee - phiên bản Việt gần đây, với vai diễn Hạ Quyên, một cô nàng xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tính cách kiêu kỳ, chảnh chọe và nội tâm vô cùng phức tạp càng thể hiện rõ sự trưởng thành trong lối diễn của Angela Phương Trinh.

Tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn
Angela Phương Trinh vào vai Hạ Quyên, một cô nàng xinh đẹp, kiêu kỳ và được nhiều chàng trai theo đuổi trong phim Glee - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khán giả đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi xem những cảnh quay vô cùng nóng bỏng của Angela Phương Trinh với bạn diễn trong tập đầu tiên của bộ phim. 

Nữ diễn gần đây đã tiết lộ, những cảnh quay này chỉ mới là bắt đầu bởi vai diễn của cô còn khá nhiều cảnh nóng với 2 nam diễn viên chính là Rocker Nguyễn vai Đăng Phương và Hữu Vi vai Phi Long làm không ít khán giả mong chờ.

Tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn
Cảnh nóng trong tập phim đầu tiên của Angela Phương Trinh và Rocker Nguyễn làm nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên cho biết: "Tôi cũng có rất nhiều cảnh nóng cũng như nội tâm khi đóng chung với Rocker Nguyễn lẫn Hữu Vi. Cảnh nóng ở tập 1 chưa phải là nóng nhất mà nó trải đều kéo dài đến tập 22. Nhân vật tôi đảm nhận là nhân vật khóc nhiều nhất, có nhiều nội tâm nhất và đó cũng là những cảnh mà tôi tâm đắc nhất", theo Dân Việt.

Đặc biệt, Angela Phương Trinh vô cùng tự tin và hào hứng khi chia sẻ với báo chí cách đây không lâu, những cảnh nóng cô đóng trong phim rất tự nhiên và chắc chắn sẽ thu hút được khán giả.

"Những cảnh nóng đó chúng tôi đều diễn rất tự nhiên mà không có chút ngại ngùng, bởi tất cả đều muốn diễn thật tốt ở những shoot đầu tiên để không bị quay hình lại quá nhiều lần. Đây cũng là phim đầu tiên mà tôi diễn có nhiều cảnh hôn như vậy. Tôi nghĩ những cảnh này sẽ rất nóng bỏng và thu hút", Angela Phương Trinh khẳng định.

Tuyên bố của Angela Phương Trinh về 'cảnh nóng' với Rocker Nguyễn
Nữ diễn viên càng làm khán giả thêm mong chờ khi chia sẻ đây chỉ mới là bắt đầu vì cô còn khá nhiều cảnh quay nóng bỏng trong những tập phim tiếp theo - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi tập đầu tiên của phim được công chiếu đã thu hút được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Phiên bản Việt hóa của bộ phim ca nhạc đình đám thế giới Glee với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ trẻ và nhiều tiềm năng như Angela Phương Trinh, Rocker Nguyễn, Hữu Vi, Cindy V, Đỗ An... càng làm không ít khán giả kỳ vọng.

Bộ phim âm nhạc Glee được phát sóng trên kênh truyền hình Fox (Mỹ) vào năm 2009, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và khán giả trên toàn thế giới.

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