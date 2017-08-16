Fan sốc nặng khi biết căn bệnh khiến Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng

Hậu trường 16/08/2017 15:15

Không ít khán giả lo lắng khi Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện do sốt và nổi mẩn đỏ suốt nhiều ngày liên tục.

Do bị sốt trong nhiều ngày và tay chân nổi mẩn đỏ, Angela Phương Trinh được trợ lý đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trợ lý của "Bà mẹ nhí" chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “Hôm qua khỏe tí vừa bay nhảy lại thì 5 giờ Trinh khều khều bảo khó chịu, đặt tay lên trán thì thấy sốt cao, giở mền lên thì thấy tay chân nổi mẩn đỏ đầy. Hai chị em lọ mọ dậy soạn đồ vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết. Bây giờ chị em đang chờ kết quả xét nghiệm, chỉ mong bác sĩ chẩn đoán sai vì còn bao dự án dang dở nữa. Cố lên Trinh ơi. Thương quá”.

Lời chia sẻ này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhiều fan tỏ ra lo lắng và mong thần tượng nhanh chóng khỏe lại.

Với những triệu chứng mà "Bà mẹ nhí" mắc phải, khán giả hoài nghi cô đã bị sốt xuất huyết.

Fan sốc nặng khi biết căn bệnh khiến Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng - Ảnh 1
Chia sẻ của trợ lý Angela Phương Trinh thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Ngoisao.vn

Fan sốc nặng khi biết căn bệnh khiến Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng - Ảnh 2
Với dấu hiệu sốt cao, nổi mẩn đỏ nhiều người đang nghi vấn "Bà mẹ nhí" bị sốt xuất huyết - Ảnh: Internet

Fan sốc nặng khi biết căn bệnh khiến Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng - Ảnh 3
Cách đây hai ngày, Angela Phương Trinh cũng đã có biểu hiện sốt cao nhưng người đẹp vẫn cố gắng làm việc - Ảnh: Internet

Fan sốc nặng khi biết căn bệnh khiến Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng - Ảnh 4
Fan đau lòng và gửi lời hỏi thăm đến thần tượng - Ảnh: Internet

Lộ bí mật giúp Angela Phương Trinh, Nhã Phương, Phi Thanh Vân luôn tự tin khi xuất hiện trước ống kính

Lộ bí mật giúp Angela Phương Trinh, Nhã Phương, Phi Thanh Vân luôn tự tin khi xuất hiện trước ống kính

Đây chính là điểm bí mật giúp nhiều sao Việt như Nhã Phương, Angela Phương Trinh, Phi Thanh Vân... luôn tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

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