Không ít khán giả lo lắng khi Angela Phương Trinh bất ngờ nhập viện do sốt và nổi mẩn đỏ suốt nhiều ngày liên tục.

Do bị sốt trong nhiều ngày và tay chân nổi mẩn đỏ, Angela Phương Trinh được trợ lý đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trợ lý của "Bà mẹ nhí" chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “Hôm qua khỏe tí vừa bay nhảy lại thì 5 giờ Trinh khều khều bảo khó chịu, đặt tay lên trán thì thấy sốt cao, giở mền lên thì thấy tay chân nổi mẩn đỏ đầy. Hai chị em lọ mọ dậy soạn đồ vào cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết. Bây giờ chị em đang chờ kết quả xét nghiệm, chỉ mong bác sĩ chẩn đoán sai vì còn bao dự án dang dở nữa. Cố lên Trinh ơi. Thương quá”.

Lời chia sẻ này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân mạng. Nhiều fan tỏ ra lo lắng và mong thần tượng nhanh chóng khỏe lại.

Với những triệu chứng mà "Bà mẹ nhí" mắc phải, khán giả hoài nghi cô đã bị sốt xuất huyết.

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