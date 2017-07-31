Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi được rất nhiều sao Việt thực hiện, để giúp mình hoàn hảo, tự tin và xinh đẹp hơn khi xuất hiện trước người hâm mộ và công chúng.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng dao kéo”, Phi Thanh Vân nhiều lần công khai phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có nâng mũi. Sau khi trải qua nhiều lần trùng tu nhan sắc, năm 2015, "Người đẹp thị phi" đã phải gánh chịu hậu quả vì việc lạm dụng thẩm mỹ của nhiều năm trước. Người đẹp đã phải thực hiện phẫu thuật nâng mũi lần nữa vì bộ phận này bị lệch, biến dạng.

Gần đây nhất, Phi Thanh Vân cũng vừa trải qua cuộc đại phẫu lớn nhất từ trước đến nay của mình, đại trùng tu toàn thân. “Nữ hoàng dao kéo” quyết tâm trở thành “siêu vòng 3 của Việt Nam”.

Nhã Phương

Khác với Phi Thanh Vân phải chỉnh sửa đến hai lần mới có chiếc mũi như ý, nữ diễn viên Nhã Phương chỉ phẫu thuật nâng mũi một lần cũng đã đẹp không tì vết.

Sau nhiều nghi vấn về việc can thiệp “dao kéo”, Nhã Phương cuối cùng cũng đã xác nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Song, người đẹp khẳng định chỉ chỉnh sửa duy nhất ở mũi chứ không hề độ cằm hay hút mỡ như nhiều tin đồn.

Angela Phương Trinh

Nữ diễn viên Angela Phương Trinh đã thẳng thắn thừa nhận trước khán giả rằng công nghệ thẩm mỹ giúp sống mũi cô cao và thanh tú hơn rất nhiều. Sự thay đổi này đã giúp người đẹp tự tin hơn nhiều trong công việc và khi xuất hiện trước công chúng.

Hồ Quỳnh Hương

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng là người đã phẫu thuật thẩm mỹ để giúp sống mũi cao, cánh mũi trở nên thon gọn hơn. Thời gian đầu sau chỉnh sửa, giọng ca “Hoang mang” khá tự tin với diện mạo của mình...

Ngoài những mỹ nhân trên thì nhiều sao Việt cũng đã từng sử dụng "dao kéo" để hoàn thiện mình hơn, không chỉ mũi mà nhiều phần cơ thể khác, với suy nghĩ đâu phải ai sinh ra cũng có một diện mạo hoàn hảo.

Chưa kể, vẻ đẹp vốn dĩ còn ở cách cảm nhận của từng người, từ chính người trong cuộc cho đến người đối diện.