Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi chi hơn nửa tỷ đồng để đại trùng tu nhan sắc và trở thành “siêu vòng 3" của Việt Nam. Tuy nhiên, chồng cũ Bảo Duy vẫn phớt lờ, thậm chí vui mừng vì lên chức bố lần 4.

Sau ca đại phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ vòng 2 và độn mông, “Nữ hoàng dao kéo” đã trở lại với công việc của mình. Cô tỏ ra khá hài lòng với vóc dáng mới khi liên tục khoe thân hình chuẩn 'đồng hồ cát' trước ống kính.

Sau khi đăng tải hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời khen của fan. Tuy nhiên, mặc kệ cô nàng trở lại với thân hình đầy cuốn hút, chồng cũ Bảo Duy vẫn không hề để tâm, thậm chí anh chàng còn khoe ảnh được lên chức bố.

Được biết con trai chung của cả hai được Phi Thanh Vân nuôi dưỡng và Bảo Duy có trách nhiệm chu cấp tiền mỗi tháng. Dù chồng cũ sắp tái hôn và sắp lên chức bố nhưng “Người đẹp thị phi” vẫn đi về lẻ bóng. Cô chia sẻ, trong thời gian này cô muốn dành tất cả thời gian và tâm huyết lo cho con trai và sự nghiệp.

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