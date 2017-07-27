Hành động không ngờ của Bảo Duy khi Phi Thanh Vân tái xuất với thân hình 'đồng hồ cát' quyến rũ

Hậu trường 27/07/2017 10:14

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi chi hơn nửa tỷ đồng để đại trùng tu nhan sắc và trở thành “siêu vòng 3" của Việt Nam. Tuy nhiên, chồng cũ Bảo Duy vẫn phớt lờ, thậm chí vui mừng vì lên chức bố lần 4.

Sau ca đại phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ vòng 2 và độn mông, “Nữ hoàng dao kéo” đã trở lại với công việc của mình. Cô tỏ ra khá hài lòng với vóc dáng mới khi liên tục khoe thân hình chuẩn 'đồng hồ cát' trước ống kính.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/phi-thanh-van.topic'>Phi Thanh Vân</a> nóng bỏng sau phẫu thuật thẩm mỹ
Phi Thanh Vân nóng bỏng sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân nóng bỏng sau phẫu thuật thẩm mỹ
"Nữ hoàng dao kéo" tự tin khoe thân hình của mình sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Sau khi đăng tải hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân nhận được nhiều lời khen của fan. Tuy nhiên, mặc kệ cô nàng trở lại với thân hình đầy cuốn hút, chồng cũ Bảo Duy vẫn không hề để tâm, thậm chí anh chàng còn khoe ảnh được lên chức bố.

Hành động không ngờ của Bảo Duy khi Phi Thanh Vân tái xuất với thân hình 'đồng hồ cát' quyến rũ - Ảnh 3
Dòng trạng thái vui vẻ của Bảo Duy khi khoe lên chức bố lần 4 - Ảnh: Internet

Hành động không ngờ của Bảo Duy khi Phi Thanh Vân tái xuất với thân hình 'đồng hồ cát' quyến rũ - Ảnh 4
Bảo Duy tiết lộ, anh sắp tái hôn với người yêu sau 4 tháng hẹn hò. Vị hôn phu của Bảo Duy tên Thúy Oanh, lớn hơn anh 1 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết con trai chung của cả hai được Phi Thanh Vân nuôi dưỡng và Bảo Duy có trách nhiệm chu cấp tiền mỗi tháng. Dù chồng cũ sắp tái hôn và sắp lên chức bố nhưng “Người đẹp thị phi” vẫn đi về lẻ bóng. Cô chia sẻ, trong thời gian này cô muốn dành tất cả thời gian và tâm huyết lo cho con trai và sự nghiệp.

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân: 'Nếu vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị giảm thọ 10 năm, tôi vẫn hạnh phúc!'

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Sau 15 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ chưa dừng lại: “Tôi muốn thành siêu vòng 3 của Việt Nam”.

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