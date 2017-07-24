Phi Thanh Vân xuất hiện 'vòng nào ra vòng nấy' sau ca đại phẫu toàn thân lần 3

Giải trí 24/07/2017 10:08

Sau ca đại phẫu toàn thân, Phi Thanh Vân tự tin xuất hiện với một diện mạo mới.

Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ chi phí lên tới hơn nửa tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, mới đây, Phi Thanh Vân đã xuất hiện khá tự tin trước ống kính với váy hai dây, khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Đặc biệt, “Người đẹp thị phi” cũng làm khán giả ngỡ ngàng trước sự hồi phục nhanh chóng sau ca đại phẫu toàn thân. Cô tích cực khoe “vòng 3 khủng” và vòng một căng đầy trước ống kính của giới phóng viên và những người hiếu kỳ.

Trước đó, sáng 15/7, Phi Thanh Vân bước vào ca đại phẫu kéo dài 10 tiếng với các nội dung phẫu thuật như đặt túi ngực, hút mỡ bụng và độn vòng 3. Sau phẫu thuật, “Nữ hoàng dao kéo” đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần. Người đẹp tỏ ra khá thoải mái và thường xuyên đăng tải những hình ảnh của mình trên trang cá nhân.

Đặc biệt, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ thêm, sau ca đại phẫu thuật toàn thân, cô đã khỏe được 90% và để có thân hình “đồng hồ cát”, người đẹp chỉ uống kháng sinh và thuốc chống viêm.

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Vòng một gợi cảm, căng đầy của Phi Thanh Vân sau ca đại phẫu thuật - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Người đẹp rất tự tin với thân hình mới của mình - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Phần tay và ngực của cô vẫn còn nhiều vết bầm tím sau khi phẫu thuật, nhiều khán giả khuyên Phi Thanh Vân nên nghỉ ngơi nhiều hơn - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
"Nữ hoàng dao kéo" tự tin diện áo hai dây trước ống kính - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Dù đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Cô quyết tâm sẽ trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam - Ảnh: Internet

phi thanh vân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Khán giả có còn nhận ra Phi Thanh Vân trước và sau ca đại phẫu thuật toàn thân? - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân: 'Nếu vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị giảm thọ 10 năm, tôi vẫn hạnh phúc!'

'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân: 'Nếu vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị giảm thọ 10 năm, tôi vẫn hạnh phúc!'

Sau 15 lần phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ chưa dừng lại: “Tôi muốn thành siêu vòng 3 của Việt Nam”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân phi thanh vân phẫu thuật thẩm mỹ lần 3 phi thanh vân trở lại sau phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 56 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 56 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ