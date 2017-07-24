Sau ca đại phẫu toàn thân, Phi Thanh Vân tự tin xuất hiện với một diện mạo mới.

Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ chi phí lên tới hơn nửa tỉ đồng khiến dư luận xôn xao, mới đây, Phi Thanh Vân đã xuất hiện khá tự tin trước ống kính với váy hai dây, khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Đặc biệt, “Người đẹp thị phi” cũng làm khán giả ngỡ ngàng trước sự hồi phục nhanh chóng sau ca đại phẫu toàn thân. Cô tích cực khoe “vòng 3 khủng” và vòng một căng đầy trước ống kính của giới phóng viên và những người hiếu kỳ.

Trước đó, sáng 15/7, Phi Thanh Vân bước vào ca đại phẫu kéo dài 10 tiếng với các nội dung phẫu thuật như đặt túi ngực, hút mỡ bụng và độn vòng 3. Sau phẫu thuật, “Nữ hoàng dao kéo” đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần. Người đẹp tỏ ra khá thoải mái và thường xuyên đăng tải những hình ảnh của mình trên trang cá nhân.

Đặc biệt, Phi Thanh Vân cũng chia sẻ thêm, sau ca đại phẫu thuật toàn thân, cô đã khỏe được 90% và để có thân hình “đồng hồ cát”, người đẹp chỉ uống kháng sinh và thuốc chống viêm.

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