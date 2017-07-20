'Nữ hoàng dao kéo' Phi Thanh Vân: 'Nếu vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị giảm thọ 10 năm, tôi vẫn hạnh phúc!'

Theo một số thông tin được tiết lộ, cuộc đại phẫu có chi phí khủng lên đến 500 triệu. Nữ diễn viên sẽ nâng ngực, hút mỡ để thu nhỏ eo và đặt túi mông. Chi phí riêng cho việc đặt túi mông, cấy mỡ lên tới gần 200 triệu chưa kể việc đại trùng tu những vị trí khác. Do đó, số tiền mà “Nữ hoàng dao kéo" có thể phải chi lên đến 500 triệu đồng.

"Tôi muốn trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam"

Theo “Nữ hoàng dao kéo”, lý do cô quyết định dùng dao kéo để sửa lại toàn bộ cơ thể vì sau khi làm mẹ, vòng một và vòng hai của cô không còn như xưa. Đặc biệt, Phi Thanh Vân luôn ao ước có vòng 3 thật nở nang.

“Tôi muốn trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam” - nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí nói.

Cô chia sẻ: “Việc phẫu thuật độn mông của tôi khá phức tạp. Đáng lẽ tôi buộc phải nằm sấp khi mổ vì bác sĩ phải tách vòng 3 của tôi ra để đặt túi nước biển vào. Tôi đã đặt bác sĩ làm một size túi rất lớn vì muốn trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam”.

Ngoài ra, “Nữ hoàng dao kéo” cũng cho biết cô luôn mong muốn trở thành một người mẹ đơn thân xinh đẹp với vóc dáng hoàn hảo: “Tôi luôn ao ước là bà mẹ đơn thân có số đo 3 vòng hoàn hảo”.

Đây được xem là một cuộc đại phẫu, với sự tham gia của 12 bác sĩ và kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ. Cô cũng tự tin cho rằng thực ra việc trùng tu nhan sắc bằng dao kéo sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của mình mà chính chế độ ăn uống, quá trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và các bệnh hiểm nghèo mới chính là nguyên nhân tác động trực tiếp.

Đặc biệt, khi trao đổi với phóng viên Eva, nữ diễn viên còn khẳng định: “Nếu thực sự vì phẫu thuật thẩm mỹ mà bị giảm thọ 10 năm tôi vẫn hạnh phúc. Tôi chỉ cần sống qua tuổi 70 là thấy may mắn rồi".