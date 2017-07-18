Sau 2 ngày tiến hành "lột xác" lần 3, Phi Thanh Vân hiện đang dần hồi phục sức khỏe . "Nữ hoàng dao kéo" cũng thường xuyên đăng hình ảnh những bạn bè, người thân đến thăm mình.

Vừa qua, nữ diễn viên Cô nàng xấu xí đã livestream giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ những dự định mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, Phi Thanh Vân cho hay cô sẽ dùng nhan sắc mới nâng cấp để tiếp tục phát triển trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết từ đây sẽ xem xét và lựa chọn kịch bản thật kỹ lưỡng để có được vai diễn thật xuất sắc trong lòng khán giả.

"Nữ hoàng dao kéo" tiết lộ những vai diễn mình mong muốn được đảm nhận là các vai nữ phụ cá tính, mạnh mẽ hay những vai phản diện, bởi theo nữ diễn viên bày tỏ, những vai này sẽ hợp với mình và dễ đi vào lòng khán giả.

Trong lúc Phi Thanh Vân công khai việc nâng cấp sắc đẹp khiến mọi người chú ý, chồng cũ Bảo Duy dường như không mấy quan tâm đến hành động này của vợ cũ.

Hiện tại, Bảo Duy đang hạnh phúc bên người vợ sắp cưới xinh đẹp. Trên trang cá nhân của anh chàng gần đây chỉ toàn đăng tải hình ảnh của người mới cùng với những dòng trạng thái đầy yêu thương và ngọt ngào dành cho bà xã tương lai.

Cư dân mạng gửi nhiều lời chúc mừng tới Bảo Duy và dành nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp dịu dàng và hiền lành của cô dâu. Nhiều bình luận như "Đẹp quá à, nhìn dịu dàng và hiền lành...", "Xinh lung linh luôn, chúc mừng 2 em" hay "cô dâu hiền và phúc hậu quá".

Được biết, bà xã tương lai của Bảo Duy là Thúy Oanh, một Việt kiều Úc và hiện đang làm công việc liên quan đến làm đẹp.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Thúy Oanh chia sẻ đám cưới giữa cô và Bảo Duy sẽ diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 8 tới đây.