Phản ứng của mẹ Á hậu Kiều Loan khi thấy con gái đăng ảnh hẹn hò với trai lạ rõ mồn một

Ngày 13/2, Á hậu Kiều Loan đăng tải hình ảnh nắm tay ai đó trên story Facebook. Á hậu Miss World Vietnam 2019 còn đính kèm dòng trạng thái khá ẩn ý: "Thích hay là yêu".

Thái độ bất ngờ của mẹ Kiều Loan khiến dân tình thích thú. Sau đó, trên trang cá nhân, Kiều Loan đã re-up lại phản ứng của mẹ với dòng trạng thái: "Má không cho có Valentine".

Sau khi khiến dân tình nhốn nháo vì bức ảnh hẹn hò này, Kiều Loan còn đăng tải thêm hình ảnh tiết lộ phản ứng của phụ huynh. Cụ thể, mẹ của nàng Á hậu để lại thắc mắc: "Cái chi á mi?".

Phản ứng của mẹ Á hậu khiến dân mạng thích thú.

Trước đó vào ngày 9/2, Á hậu Kiều Loan tung loạt ảnh đi du lịch cùng ai đó trên trang cá nhân, dấy lên nghi vấn đang hẹn hò. Thông tin càng khiến nhiều người nghi ngờ hơn khi trước đó Kiều Loan bị réo tên vào nghi vấn hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Kiều Loan và bác sĩ họ Chiêm bị nghi ngờ hẹn hò.

Kiều Loan từng đăng ảnh như đang yêu ai đó.

Trùng hợp hơn, cư dân mạng phát hiện ra loạt nàng hậu như Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Kiều Loan và Tường San không hẹn mà gặp cùng đăng tải loạt ảnh tình tứ bên ai đó: "Thích hay là yêu". Động thái trùng hợp của dàn người đẹp khiến nhiều người nghi vấn.

Một số netizen ngay sau đó đã phát hiện ra đây là chiêu trò "giả trân" của các người đẹp mà thôi. Theo đó, tất cả hình ảnh của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám chỉ là "một cú lừa". Nếu Lương Thùy Linh sử dụng ảnh chính mình, thì Đỗ Thị Hà, Tường San và Kiều Loan đều lượm lặt trên mạng.