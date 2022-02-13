Vừa sinh con đầu lòng, Á hậu Tường San thông báo dương tính Covid-19

Hậu trường 13/02/2022 17:08

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều sao Việt thông báo có kết quả dương tính với Covid-19, trong đó, mới đây nhất, thêm 1 Á hậu Vbiz là phu nhân hào môn cũng thông báo bị nhiễm Covid-19.

Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, liên tục nhiều sao Việt khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo có kết quả dương tính với Covid-19. Sau loạt các tên tuổi như: vợ chồng Tóc Tiên, gia đình JustaTee, Soobin Hoàng Sơn... mới đây nhất, một nàng hậu là phu nhân nhà hào môn cũng vừa thông báo đã trở thành F0.

Vừa sinh con đầu lòng, Á hậu Tường San thông báo dương tính Covid-19 - Ảnh 1

Cụ thể, trên Instagram cá nhân ngày 13/2, Á hậu Tường San thông báo trên story việc đã trở thành F0. Trong ảnh, nàng hậu ngồi tại nhà xem tivi, ăn trái cây bổ sung dinh dưỡng và cập nhật dòng trạng thái: "F0 làm gì". Động thái này của phu nhân nhà hào môn khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng cho cả nàng hậu và em bé vừa mới sinh của cô nàng. Tuy nhiên, có thể thấy Tường San khá bình tĩnh đối diện với kết quả dương tính và chăm lo sức khỏe của mình. 

Vừa sinh con đầu lòng, Á hậu Tường San thông báo dương tính Covid-19 - Ảnh 2

Vừa qua, Tường San thông báo đã hạ sinh ái nữ đầu lòng cho ông xã đại gia sau 1 năm về chung nhà và trở thành nàng Hậu trẻ nhất Vbiz có con.Tường San sinh năm 2000, đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019. Cô ghi điểm với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Sau đó, Tường San đại diện nước nhà “chinh chiến" tại Miss International và lọt vào Top 8 chung cuộc, đạt giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Vừa sinh con đầu lòng, Á hậu Tường San thông báo dương tính Covid-19 - Ảnh 3

Sau những thành tích gặt hái được trên đấu trường sắc đẹp, Tường San khiến khán giả bất ngờ khi quyết định lên xe hoa vào tháng 11/2020, thời điểm người đẹp vừa tròn 20 tuổi. Sau khi kết hôn, Tường San hạn chế tham gia hoạt động showbiz. Được biết nửa kia của nàng hậu sinh năm 1991, làm việc tại TP.HCM. Tường San và ông xã có khoảng thời gian hẹn hò khoảng 1 năm trước khi kết hôn, đôi bên gia đình cũng quen biết từ trước.

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Á hậu Tường San lộ diện hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm sữa cực 'ổn áp' nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm này!

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