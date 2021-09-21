Á hậu Tường San lộ diện hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm sữa cực 'ổn áp' nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm này!

Đã lâu lắm rồi Tường San mới tái xuất trên mạng xã hội, nhan sắc khiến cho mọi người phải xuýt xoa.
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Thời gian vừa qua, dân mạng nhận thấy Á hậu Tường San dường như rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội, điều này khiến mọi người khẳng định cô đã sinh con đầu lòng.
Mới đây, trên trang cá nhân Tường San đăng tải một ảnh ngồi giữa phòng khách cùng chiếc đầm trắng tinh khôi đã nhận được sự chú ý của netizen Việt. Bức ảnh cho thấy vóc dáng của nàng Hậu đã thon thả, thậm chí là về lại dáng như trước đây, chứng tỏ Tường San đã chính thức hạ sinh em bé và gia nhập hội bỉm sữa. Theo một số nguồn tin, Tường San đã sinh con đầu lòng vào cuối tháng 7 năm nay.
Không thể phủ nhận nhan sắc ngày càng mặn mà của nàng Hậu xinh đẹp. Bên cạnh đó, điều mà mọi người chú ý chính là không gian rộng rãi của căn nhà mà Tường San sở hữu. Trước đó, netizen đồn rằng chồng của Á hậu Tường San là một người có gia thế "khủng". Từ trước đến nay, nàng Hậu sinh năm 2000 cũng rất kín tiếng và chưa bao giờ tiết lộ về hình ảnh hay thông tin về người bạn đời của mình.
Hình ảnh mới nhất của Tường San đã nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Mọi người hi vọng cô sẽ chăm lên mạng xã hội và chia sẻ về cuộc sống nhiều hơn nữa.
Tường San đăng quang Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và xuất sắc lọt vào Top 8 của Miss International 2019 - Hoa hậu Quốc tế 2019.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV