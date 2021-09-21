Á hậu Tường San lộ diện hậu sinh con đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm sữa cực 'ổn áp' nhưng netizen chỉ chú ý đến điểm này!

Thời gian vừa qua, dân mạng nhận thấy Á hậu Tường San dường như rất hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội, điều này khiến mọi người khẳng định cô đã sinh con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân Tường San đăng tải một ảnh ngồi giữa phòng khách cùng chiếc đầm trắng tinh khôi đã nhận được sự chú ý của netizen Việt. Bức ảnh cho thấy vóc dáng của nàng Hậu đã thon thả, thậm chí là về lại dáng như trước đây, chứng tỏ Tường San đã chính thức hạ sinh em bé và gia nhập hội bỉm sữa. Theo một số nguồn tin, Tường San đã sinh con đầu lòng vào cuối tháng 7 năm nay.