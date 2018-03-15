Phản ứng của Hà Hồ khi Kim Lý từ chối cởi áo cùng người mẫu 'nóng bỏng'

Sau khi Kim Lý từ chối cởi áo trong lúc chụp ảnh cùng người mẫu Minh Triệu, Hà Hồ đã có hành động bất ngờ dành cho bạn trai "soái ca".

Sau thời gian dài tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật, Kim Lý vừa phối hợp chụp bộ ảnh quảng cáo cùng người mẫu "nóng bỏng" Minh Triệu. Tuy nhiên, nam diễn viên lại từ chối cởi áo với lý do hết sức đáng yêu rằng đã có bạn gái.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi trước nay, Kim Lý nổi tiếng với những bộ ảnh khoe body 6 múi "bốc lửa". Anh cũng từng đóng khá nhiều cảnh nóng trong các bộ phim truyền hình trước đó.

Kim Lý chụp ảnh cùng người mẫu Minh Triệu nhưng từ chối cởi áo vì sợ bạn gái buồn - Ảnh: Internet

Nhiều người đoán rằng, vì yêu Hà Hồ nên nam diễn viên Hương Ga đang muốn phấn đấu trở thành "trai ngoan" của showbiz. Ngoài những lúc sánh bước cùng "Nữ hoàng giải trí" thì anh gần như không chụp hình chung với bất cô gái nào.

Đáp lại tình cảm của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà cũng dành tặng những phần thưởng xứng đáng cho bạn trai. Ngoài chuyện đưa anh đi cùng đến nhiều sự kiện lớn nhỏ thì nữ ca sĩ còn giúp Kim Lý làm quen với Yoga. Mới đây, nữ ca sĩ khiến fan thích thú khi chia sẻ bức ảnh nam diễn viên Hương Ga đang oằn người khổ luyện với môn thể thao yêu thích của phái đẹp.

Kim Lý chia sẻ khoảnh khắc đang rèn luyện thể thao - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà động viên bạn trai - Ảnh: FBNV

Chiều lòng Hà Hồ, Kim Lý sẵn sàng khổ luyện với Yoga - Ảnh: FBNV

Kim Lý từ chối cởi đồ với cô gái nóng bỏng vì sợ Hà Hồ 'nổi cơn ghen' Là mỹ nam sở hữu body "bốc lửa" nhưng Kim Lý quyết không cởi áo khi chụp ảnh cùng người mẫu Minh Triệu khiến nhiều người rất bất ngờ.

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