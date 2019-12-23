Phan Như Thảo tiết lộ điều ước Giáng sinh đặc biệt của con gái nhưng gây chú ý lại là bình luận của chồng đại gia

Hậu trường 23/12/2019 17:13

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ về điều ước Giáng sinh của con gái Bồ Câu.

Mới đây, nữ diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải bức vẽ của con gái Bồ Câu lên Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Sáng nay mình nhận được thư của ai đó gởi cho Santa. Lớp có 5 cô bé thì 4 bạn muốn được tặng gấu bông và váy công chúa. Riêng nàng thứ 5 thì ‘I WANT A CAR’. Vâng, món quà đầu tiên khi nàng biết đòi là một cái xe hơi nhé Daddy, hãy chuẩn bị tinh thần đi Nguyễn Đức An”.

Theo đó, Phan Như Thảo tiết lộ con gái không thích gấu bông hay váy công chúa như những bạn cùng trang lứa khác trong ngày Giáng sinh, mà lại mong ước có một chiếc xe hơi. 

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Phan Như Thảo chia sẻ bức vẽ về điều ước mà con gái Bồ Câu gửi đến ông già Noel - Ảnh: FB

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Vợ chồng Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước mong ước quá đỗi thực tế của công chúa nhỏ nhà Phan Như Thảo: “Thực tế và thông minh quá rồi còn gì chị ơi”, “Khá lắm Câu”, “Câu đã lớn rồi", "Chuẩn Câu"...

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Bình luận của ông xã Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Đặc biệt, bình luận của đại gia Đức An lại gây chú ý hơn cả. Theo đó, ông xã Phan Như Thảo đã trêu đùa con gái cưng rằng: “Còn bé đã biết xin xe tặng trai”. Phản ứng hài hước này của nam doanh nhân khiến ai nấy đều phải bật cười. 

Được biết, không chỉ nổi tiếng chiều vợ, đại gia Đức An còn rất yêu thương con gái Bồ Câu. Trước đó, ông xã Phan Như Thảo từng gây choáng khi dành tặng con gái 3 căn biệt thự tiền tỷ tại Đà Lạt và Nha Trang. 

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Từ khóa:   con gái Phan Như Thảo Phan Như Thảo ông xã Phan Như Thảo

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