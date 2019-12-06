Từ khi trở thành vợ thứ 4 của đại gia Đức An, cuộc sống của nữ diễn viên Phan Như Thảo được ví như bà hoàng. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khoe được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Mới đây, Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái bày tỏ sự giận dỗi vì không được ông xã trét kem đánh răng: “Chồng mình hôm nay quên trét kem lên bàn chải đánh răng cho mình. Chắc mình sẽ khóc đó”.

Qua lời chia sẻ của Phan Như Thảo, có thể nhận thấy cô thường xuyên được đại gia Đức An chăm lo từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chính vì vậy, nữ diễn viên có phần giận dỗi khi ông xã quên “nhiệm vụ” mỗi ngày.

Dưới bài đăng của Phan Như Thảo, bạn bè đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hạnh phúc của nữ diễn viên: “Vui quá chị ơi, nhìn anh chị mà ngưỡng mộ”, “Giận bỏ ăn là ảnh sợ nha chị”…

Bạn bè ngưỡng mộ cuộc sống của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại có phần khó chịu trước thái độ giận hờn vô cớ của Phan Như Thảo.

Một tài khoản Facebook đã để lại bình luận mỉa mai: “Có vậy cũng đăng. Sướng quá chắc hóa rồ”. Theo đó, người này cho rằng: “Chiều quá đôi khi làm hư người khác, khi không được như ý thì dỗi rồi sinh chuyện. Chuyện bé xé to. Ban đầu người khác làm cho thì thấy thích, nhưng sau dần thành thói quen, coi đó là điều đương nhiên người kia phải làm, không làm là trách móc…”

Ngay lập tức, Phan Như Thảo đã đáp lại: “Em sướng quen rồi nè chị. Chồng em không lo em hư chị lo chi xa vậy nè”.

Màn đáp trả giữa Phan Như Thảo và antifan - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên bà xã Đức An đáp trả cư dân mạng. Trước đây, cô từng thẳng thắn lên tiếng trên trang cá nhân khi bị cho rằng lấy chồng đại gia vì ham tiền.