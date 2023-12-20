Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất'

Hậu trường 20/12/2023 16:18

Phan Hiển thổ lộ rằng, sau khi sinh Lisa, tâm lý của bà xã thay đổi liên tục vì chứng trầm cảm. Đã có kinh nghiệm từ hai lần vợ sinh trước đây nên anh luôn cố gắng ở bên và chiều chuộng bà xã hết mức có thể.

Tháng 9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái đặt tên thân mật là Lisa. Mới đây, gia đình 5 người nhà Khánh Thi thu hút sự chú ý khi xả kho bộ ảnh đón Giáng sinh vô cùng dễ thương, ấm áp. 

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 1
Mới đây, gia đình 5 người nhà Khánh Thi thu hút sự chú ý khi xả kho bộ ảnh đón Giáng sinh vô cùng dễ thương, ấm áp

Phan Hiển chi sẻ gia đình anh mỗi lần chụp hình đều mất rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị quần áo cho mỗi thành viên. Mặt khác, Kubi (8 tuổi), Anna (5 tuổi) ngày càng hiếu động, nô đùa không ngừng. Trước buổi chụp, kiện tướng dancesport chỉ mong các con hợp tác với bố mẹ để có được bộ ảnh đẹp. 

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 2
Bộ ảnh năm nay còn xuất hiện thêm thành viên nhí 3 tháng tuổi vì vậy, suốt buổi chụp, Khánh Thi phải bận rộn lúc cho ăn, lúc lại thay tã và ru ngủ; còn Phan Hiển chịu trách nhiệm trông nom hai con lớn diễn trước ống kính

Ngoài ra, bộ ảnh năm nay còn xuất hiện thêm thành viên nhí 3 tháng tuổi vì vậy, suốt buổi chụp, Khánh Thi phải bận rộn lúc cho ăn, lúc lại thay tã và ru ngủ; còn Phan Hiển chịu trách nhiệm trông nom hai con lớn diễn trước ống kính. 

Đáng chú ý, Phan Hiển lần đầu tiết lộ việc phải thay vợ điều hành mọi công việc trong khi Khánh Thi ở cữ. Đồng thời, anh cũng tập luyện và tham gia các giải đấu quốc tế với mục tiêu chinh phục thêm nhiều tấm huy chương cho sự nghiệp ở tuổi 30. 

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 3
Đáng chú ý, Phan Hiển lần đầu tiết lộ việc phải thay vợ điều hành mọi công việc trong khi Khánh Thi ở cữ

Thế nhưng dù trải qua 2 lần sinh nở trước đó nhưng nữ kiện tướng Dancesport cũng không tránh được những bất ổn về mặt tâm lý, liên tục mắc chứng trầm cảm. Phan Hiển thổ lộ vì đã có kinh nghiệm từ hai lần vợ sinh trước nên anh luôn cố gắng ở bên và chiều chuộng bà xã hết mức có thể. Anh thường hay trêu trong nhà bây giờ có đến “4 em bé", đặc biệt “bé Thi" là người nhõng nhẽo nhất.

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 4
Dù trải qua 2 lần sinh nở trước đó nhưng nữ kiện tướng Dancesport cũng không tránh được những bất ổn về mặt tâm lý, liên tục mắc chứng trầm cảm

Trước đó, sau 2 tuần sinh bé Lisa, Khánh Thi từng khiến người hâm mộ lo lắng liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen. Chính chủ cũng phải thừa nhận: "Tôi thích đi lại, thích làm việc để cơ thể khỏe mạnh chứ nằm một chỗ rất mụ mị. Chị em thử tưởng tượng sinh xong ngày nào cũng lo cho em bé, tắm em bé, sống trong 4 bức tường thì rất dễ stress. Đây là khoảng thời gian tôi tự quan sát được cảm giác trầm cảm của mình.

Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 5
Trước đó, sau 2 tuần sinh bé Lisa, Khánh Thi từng khiến người hâm mộ lo lắng liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen

Bà xã của Phan Hiển cho biết thêm rằng cô không quá lo ngại vì những dấu hiệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra tự nhiên. Những người mẹ thường có tâm lý bất ổn sau khi sinh như vậy. Do đó, Khánh Thi tự động viên chính mình, tự cho mình cảm giác an toàn nhất và đón nhận bất cứ mọi điều dù là tồi tệ.

Phan Hiển thổ lộ 'nỗi khổ' khi vợ liên tục mắc chứng trầm cảm sau sinh: 'Trong nhà có '4 em bé', đặc biệt 'bé Thi' là người nhõng nhẽo nhất' - Ảnh 6
Phan Hiển thổ lộ vì đã có kinh nghiệm từ hai lần vợ sinh trước nên anh luôn cố gắng ở bên và chiều chuộng bà xã hết mức có thể

Tròn 3 tháng tuổi, bé Lisa "trộm vía"  bụ bẫm, đáng yêu. Nhóc tì sở hữu làn da trắng, mũi cao vút như lai Tây, tóc đen dày. Cả anh 2 Kubi và chị 3 cũng đều sở hữu gen trội từ bố lẫn mẹ. Mỗi khi được lên sóng, các nhóc tì đều thu hút lượt yêu thích không kém bố mẹ nổi tiếng.

Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển Khánh Thi trầm cảm sau sinh Khánh Thi

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