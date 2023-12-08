Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười!

Hậu trường 08/12/2023 08:47

Những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã thu hút nhiều sự chú ý.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Trong suốt thời gian ở cữ, Phan Hiển luôn san sẻ, hỗ trợ vợ trong việc chăm các con. 

Mới đây nhất, tối ngày 7/12, trên trang cá nhân, Khánh Thi còn bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc ông xã Phan Hiển chủ động vào bếp rửa chén. Điều này cũng khiến nữ kiện tướng dancesport không khỏi ngỡ ngàng và phải thốt lên: "Chồng tui rửa chén. Lạ à nhen". Đặc biệt, cả hai còn có những biểu cảm vô cùng hài hước khiến khán giả không khỏi bật cười.Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 1

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 2
 Khánh Thi bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc ông xã Phan Hiển chủ động vào bếp rửa chén

Ngoài ra, Khánh Thi cũng hé lộ loạt ảnh đáng yêu của cô con gái út sắp tròn 3 tháng tuổi. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím. Nhóc tì được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 3

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 4
Khánh Thi cũng hé lộ loạt ảnh đáng yêu của cô con gái út sắp tròn 3 tháng tuổi

Khánh Thi cho biết, Lisa được bú sữa mẹ lẫn sữa ngoài nên sức khỏe rất tốt. Cô bé có nết ăn, nết ngủ ngoan ngoãn, rất hợp tác nên bố mẹ chăm không quá vất vả. Bà xã Phan Hiển thoải mái đưa con đến phòng tập, vừa trông con lẫn làm việc.

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 5
Khánh Thi cho biết, Lisa được bú sữa mẹ lẫn sữa ngoài nên sức khỏe rất tốt

Sau sinh, Khánh Thi đang tích cực tập luyện thể thao, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng. Vừa qua, bà xã Phan Hiển đã chia sẻ khoảnh khắc được chồng làm huấn luyện riêng trong quá trình tập luyện giảm cân.Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 6

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 7
Sau sinh, Khánh Thi đang tích cực tập luyện thể thao, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng

Theo đó, khi Khánh Thi vừa hoàn thành xong bài luyện tập thể thao thì di chuyển bằng thang máy xuống nhà. Không may bị ông xã bắt gặp và bắt cô phải đi thang bộ. Dù khó chịu không muốn, thế nhưng với sức ép của chồng, Khánh Thi buộc phải nghe theo. Đồng thời trong lúc di chuyển cũng không quên trách yêu Phan Hiển bằng hai từ "Tôi hận". Hành động của Khánh Thi đã khiến dân tình không nhịn được cười.

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 8
Trong suốt thời gian ở cữ, Phan Hiển luôn san sẻ, hỗ trợ vợ trong việc chăm các con

Tổ ấm sau 14 năm bên nhau của 2 vợ chồng ngày càng êm ấm. Đón thêm con thứ 3, "nữ kiện tướng dancesport" cho biết ông xã cô có trách nhiệm, biết nghĩ cho gia đình hơn. Sau 2 tháng sinh con, Khánh Thi đã dần trở lại cuộc sống bận rộn như trước.

 

 

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