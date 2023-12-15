Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm!

Cô cho biết lần sinh con này, cô khó xuống cân hơn so với trước đây.

Sau 3 tháng sinh con thứ 3, Khánh Thi bắt đầu hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng ban đầu. Cô được đích thân ông xã Phan Hiển làm PT thúc đẩy quá trình giảm cân này. Mới đây nhất, nữ kiện tướng Dancesport tiếp tục chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao ở sân vận động. Sau 3 tháng sinh con thứ 3, Khánh Thi bắt đầu hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng ban đầu Theo đó, Khánh Thi đang tạo tư thế khởi động giãn cơ chân trước khi tập luyện. Khánh Thi còn không quên than thở chuyện bị Phan Hiển dụ giảm cân: "61kg rồi. Cũng gần 3 tháng sau sinh nên được chồng cho tập giảm cân. Mình còn xin lười vài tháng nữa chứ. Tại giờ mới vui và ăn thấy ngon".

Nữ kiện tướng Dancesport chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao ở sân vận động Bên dưới bình luận, một người quen của Khánh Thi đã đưa ra bình luận hài hước: "Chạy tầm năm vòng sân rồi nghỉ ngơi thôi chị, đừng chạy quá sức. Keke". Nữ kiện tướng bối rối cho biết: "Một vòng ngất rồi". Khánh Thi vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi sinh Trước khi chưa sinh con, cân nặng cao nhất của cô nàng chỉ khoảng 49kg. Nhưng hiện tại cân nặng đã vượt lên 61kg. Nữ vũ công để lộ vòng 2 ngấn mỡ, vóc dáng kém thon gọn. Cô cho biết lần sinh con này, cô khó xuống cân hơn so với trước đây.

Trước khi chưa sinh con, cân nặng cao nhất của cô nàng chỉ khoảng 49kg. Nhưng hiện tại cân nặng đã vượt lên 61kg Trong đoạn clip quay hành trình giảm cân của Khánh Thi tại nhà, có thể thấy Phan Hiển không ngừng ra sức động viên, dành những cử chỉ chăm sóc cho vợ bỉm sữa như lấy nước, lau mồ hôi hay hôn trán nàng. Trong đoạn clip quay hành trình giảm cân của Khánh Thi tại nhà, có thể thấy Phan Hiển không ngừng ra sức động viên, dành những cử chỉ chăm sóc cho vợ Khánh Thi cũng ngoan ngoãn thực hiện những bài tập chồng đặt ra từ đi bộ trên máy đến nâng tạ, nhảy, squat... Thi thoảng cô không tránh được cảm giác mệt mỏi vì những bài tập dồn dập nhưng Phan Hiển luôn bên cạnh thúc đẩy. Khánh Thi cũng ngoan ngoãn thực hiện những bài tập chồng đặt ra từ đi bộ trên máy đến nâng tạ, nhảy, squat... Tổ ấm sau 14 năm bên nhau của 2 vợ chồng Khánh Thi ngày càng êm ấm, hạnh phúc. Đón thêm con thứ 3, "nữ kiện tướng dancesport" cho biết ông xã cô có trách nhiệm, biết nghĩ cho gia đình hơn.

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