Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm!

Hậu trường 15/12/2023 08:46

Cô cho biết lần sinh con này, cô khó xuống cân hơn so với trước đây. 

Sau 3 tháng sinh con thứ 3, Khánh Thi bắt đầu hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng ban đầu. Cô được đích thân ông xã Phan Hiển làm PT thúc đẩy quá trình giảm cân này. Mới đây nhất, nữ kiện tướng Dancesport tiếp tục chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao ở sân vận động.

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 1
Sau 3 tháng sinh con thứ 3, Khánh Thi bắt đầu hành trình giảm cân, lấy lại vóc dáng ban đầu

Theo đó, Khánh Thi đang tạo tư thế khởi động giãn cơ chân trước khi tập luyện. Khánh Thi còn không quên than thở chuyện bị Phan Hiển dụ giảm cân: "61kg rồi. Cũng gần 3 tháng sau sinh nên được chồng cho tập giảm cân. Mình còn xin lười vài tháng nữa chứ. Tại giờ mới vui và ăn thấy ngon".

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 2
Nữ kiện tướng Dancesport chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao ở sân vận động

Bên dưới bình luận, một người quen của Khánh Thi đã đưa ra bình luận hài hước: "Chạy tầm năm vòng sân rồi nghỉ ngơi thôi chị, đừng chạy quá sức. Keke". Nữ kiện tướng bối rối cho biết: "Một vòng ngất rồi".

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 3
Khánh Thi vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi sinh

Trước khi chưa sinh con, cân nặng cao nhất của cô nàng chỉ khoảng 49kg. Nhưng hiện tại cân nặng đã vượt lên 61kg. Nữ vũ công để lộ vòng 2 ngấn mỡ, vóc dáng kém thon gọn. Cô cho biết lần sinh con này, cô khó xuống cân hơn so với trước đây. 

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 4
Trước khi chưa sinh con, cân nặng cao nhất của cô nàng chỉ khoảng 49kg. Nhưng hiện tại cân nặng đã vượt lên 61kg

Trong đoạn clip quay hành trình giảm cân của Khánh Thi tại nhà, có thể thấy Phan Hiển không ngừng ra sức động viên, dành những cử chỉ chăm sóc cho vợ bỉm sữa như lấy nước, lau mồ hôi hay hôn trán nàng.

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 5
Trong đoạn clip quay hành trình giảm cân của Khánh Thi tại nhà, có thể thấy Phan Hiển không ngừng ra sức động viên, dành những cử chỉ chăm sóc cho vợ

Khánh Thi cũng ngoan ngoãn thực hiện những bài tập chồng đặt ra từ đi bộ trên máy đến nâng tạ, nhảy, squat... Thi thoảng cô không tránh được cảm giác mệt mỏi vì những bài tập dồn dập nhưng Phan Hiển luôn bên cạnh thúc đẩy. 

Khánh Thi than thở bị chồng 'ép cân' sau 3 tháng sinh con, hé lộ lý do chưa muốn giảm khiến hội mẹ bỉm đồng cảm! - Ảnh 6
Khánh Thi cũng ngoan ngoãn thực hiện những bài tập chồng đặt ra từ đi bộ trên máy đến nâng tạ, nhảy, squat...

Tổ ấm sau 14 năm bên nhau của 2 vợ chồng Khánh Thi ngày càng êm ấm, hạnh phúc. Đón thêm con thứ 3, "nữ kiện tướng dancesport" cho biết ông xã cô có trách nhiệm, biết nghĩ cho gia đình hơn. 

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé!

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé!

Sau khi sinh con thứ 3, Khánh Thi từng cho biết cô vẫn muốn sinh thêm con cho ông xã Phan Hiển vì 2 vợ chồng thích nhà đông con.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển 3 con của Khánh Thi Khánh Thi giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 48 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 50 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 8 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 52 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?