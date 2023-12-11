Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé!

Hậu trường 11/12/2023 10:28

Sau khi sinh con thứ 3, Khánh Thi từng cho biết cô vẫn muốn sinh thêm con cho ông xã Phan Hiển vì 2 vợ chồng thích nhà đông con.

Sau 2 tháng ở cữ sinh con thứ 3, Khánh Thi sớm trở lại guồng quay công việc. Mới đây, trên trang cá nhân, khoảnh khắc gia đình hạnh phúc của Khánh Thi "đèo nhau" trên xe máy ra ngoài dạo chơi thu hút nhiều sự quan tâm. Đây là dịp hiếm hoi vợ chồng Phan Hiển đưa 2 con lớn đi chơi kể từ bé thứ 3 chào đời.

Đáng chú ý, Khánh Thi còn chia sẻ cuộc hội thoại "dở khóc dở cười" giữa mình với 2 nhóc tì đầu lòng. Theo đó, "nữ hoàng dancesport" sửng sốt khi con trai Kubi thắc mắc có phải mẹ đang mang thai hay không. Giữa lúc bà xã Phan Hiển chưa kịp phản ứng, ái nữ Anna đã khẳng định chắc nịch rằng em bé sắp chào đời là bé trai. Nghe 2 con nói chuyện, Khánh Thi dí dỏm nói cô "mất hứng" ăn uống.

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé! - Ảnh 1
Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc của Khánh Thi "đèo nhau" trên xe máy ra ngoài dạo chơi thu hút nhiều sự quan tâm

Khánh Thi viết: "Mẹ Thi hí hửng lắm vì lâu rồi không có hứng ăn uống. Kubi phán lúc vào thang máy: Mẹ ơi, con thấy mẹ dạo này bụng to lên. Mẹ có em bé hả mẹ. Mình đơ một lúc và Anna thêm câu: Ủa anh ko biết hả, mẹ sắp có em trai. Ôi tôi xỉu, con mẹ mất hết cả hứng ăn với uống".

Bên dưới phần bình luận, "mẹ bỉm 3 con" than thở: "Ý là tui béo". Hóa ra, vì chưa về dáng sau sinh, thân hình còn tròn trịa nên người đẹp bị 2 con hiểu lầm là chuẩn bị sinh em bé lần thứ 4. Sau khi đăng tải, câu chuyện Khánh Thi mang bầu lần 4 qua lời kể của Kubi và Anna khiến người xem bật cười. Không ít người dí dỏm ủng hộ "nữ hoàng dancesport" sinh thêm con cho vui nhà, vui cửa.

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé! - Ảnh 2
Bên dưới phần bình luận, "mẹ bỉm 3 con" than thở: "Ý là tui béo". Hóa ra, vì chưa về dáng sau sinh, thân hình còn tròn trịa nên người đẹp bị 2 con hiểu lầm là chuẩn bị sinh em bé lần thứ 4

Sau sinh, Khánh Thi đã tăng thêm 10kg so với thời gian trước. Do đó, thời gian gần đây, nữ kiện tướng Dancesport đã tích cực tập luyện thể thao, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng. Vừa qua, bà xã Phan Hiển đã chia sẻ khoảnh khắc được chồng làm huấn luyện riêng trong quá trình tập luyện giảm cân.

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé! - Ảnh 3
Sau sinh, Khánh Thi đã tăng thêm 10kg so với thời gian trước. Do đó, thời gian gần đây, nữ kiện tướng Dancesport đã tích cực tập luyện thể thao, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng

Ngoài ra, hình ảnh nhóc tì trong 3 tháng tuổi nhà Khánh Thi cũng nhận được nhiều sự yêu mến bởi diện mạo đáng yêu, bụ bẫm. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé! - Ảnh 4
Khánh Thi 'sửng sốt' khi con trai hỏi chuyện bầu bí lần 4 qua chi tiết này, con gái thứ 2 còn tiết lộ giới tính em bé! - Ảnh 5
Hình ảnh nhóc tì trong 3 tháng tuổi nhà Khánh Thi nhận được nhiều sự yêu mến bởi diện mạo đáng yêu, bụ bẫm

Tổ ấm sau 14 năm bên nhau của 2 vợ chồng Khánh Thi ngày càng êm ấm. Đón thêm con thứ 3, "nữ kiện tướng dancesport" cho biết ông xã cô có trách nhiệm, biết nghĩ cho gia đình hơn. 

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười!

Khánh Thi bất ngờ khi ông xã lần đầu vào bếp rửa chén, loạt biểu cảm bất lực của Phan Hiển khiến ai cũng bật cười!

Những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Khánh Thi và Phan Hiển đã thu hút nhiều sự chú ý.

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