Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ?

Hậu trường 26/12/2022 17:21

Trước sự thắc mắc của mọi người khi không thấy cô con gái nhỏ Anna xuất hiện trong lúc bố mẹ thực hiện các nghi thức cưới, Phan Hiển đã nhanh chóng lên tiếng giải đáp.

Lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm của truyền thông, khán giả vào dịp cuối năm 2022. Cặp đôi sau nhiều năm chung sống nay đã có một lễ cưới đầy ấm áp vào ngày 22/12 vừa rồi.

Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ? - Ảnh 1
Con trai Kubi trên lễ đường cùng bố mẹ.

Đến tham gia lễ cưới có đông đảo các sao Việt, bạn bè, người thân. Mới đây, cộng đồng mạng đã có một thắc mắc, trong rất nhiều hình ảnh được đăng tải trên báo chí, mạng xã hội dường như thiếu vắng đi sự xuất hiện của bé Anna - con gái nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển.

Trước thắc mắc này, Phan Hiển đã có bài đăng trên trang cá nhân giải thích rằng:

"Mọi người hỏi Hiển sao không thấy Anna đến dự đám cưới, hoặc sao không thấy lên sân khấu với anh Kubi để đón mẹ Thi lên. Xin thưa với mọi người là hôm đó bé có đến dự.

Và tối trước hôm đám cưới thì bé bị sốt, trong quá trình diễn ra buổi tiệc thì sức khỏe của bé vẫn chưa được tốt, nên bé gần như không xuất hiện trong khung hình nhiều. Hiển với Thi cũng rất tiếc luôn đó ạ", Phan Hiển giải thích.

Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ? - Ảnh 2

Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ? - Ảnh 3
Kubi - quý tử đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển - xuống phía cuối lối dẫn vào lễ đường để đón mẹ, sau đó đặt tay mẹ vào tay bố.

Trước đó, Khánh Thi cũng nghẹn ngào nhắc đến 2 con sau đám cưới: "Một điều đặc biệt vui hơn và cũng khá thú vị là Thi và Hiển đã không phải đối mặt với câu hỏi của hai thiên thần nhỏ là Kubi và Anna, rằng: Tại sao đám cưới của ba mẹ con lại không có tụi con? Trong đám cưới của mình, cả hai vợ chồng đã được các con chứng kiến và nắm tay cùng vào lễ đường thiêng liêng. Các con như nhân chứng tình yêu của bố mẹ".

Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ? - Ảnh 4

Phan Hiển nói gì về việc không có con gái Anna xuất hiện trong lễ cưới của bố mẹ? - Ảnh 5
Khoảnh khắc đầy đủ 4 thành viên của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Anna Vương Diễm là con thứ hai của Khánh Thi - Phan Hiển. Cô bé chào đời năm 2018, sinh non với cân nặng 1,9kg, khiêm tốn so với nhiều đứa trẻ. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc rất kỹ lưỡng của Khánh Thi - Phan Hiển, tiểu công chúa phát triển tốt về thể chất, ngoại hình trộm vía bụ bẫm, dễ thương. Anna hiện 4 tuổi, sở hữu gương mặt xinh xắn, thường có những biểu cảm "chanh sả" đáng yêu trên mạng xã hội.

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