Phan Anh rao bán xe tiền tỷ, công khai bằng chứng khẳng định không lấy tiền từ thiện

MC Phan Anh công khai bán xe hơi tiền tỷ từng được sắm vào thời điểm nhạy cảm khiến anh vướng ồn ào lấy tiền từ thiện năm 2016.

Cách đây ít giờ, MC Phan Anh gây chú ý khi đăng thông báo bán chiếc xe hơi hạng sang vì nhu cầu gia đình muốn đổi sang xe 7 chỗ. Anh viết: "Gia đình mình giờ phải 7 chỗ mới thoải mái nên tạm biệt người em này thôi. Anh em ai có nhu cầu thì nhắn nhé! Xe đời 2016 chạy 36k, bảo hiểm thân vỏ full option. Biển đẹp, xe chính hãng nên luôn luôn bảo dưỡng định kỳ đầy đủ. Xe phủ ceramic".

MC Phan Anh bán chiếc ô tô từng khiến anh vướng nghi án mập mờ cách sử dụng tiền thiện nguyện - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Phan Anh bất ngờ nhắc lại chuyện từng vướng nghi án lấy tiền từ thiện vào năm 2016. Ông bố 3 con công khai giấy tờ xe được đăng ký vào tháng 4/2016, 6 tháng trước thời điểm kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt vào tháng 10/2016 để chứng minh số tiền mua xe không liên quan đến tiền quyên góp từ thiện.

Anh chia sẻ: "Hôm nay mình đăng cả đăng ký xe từ tháng 4/2016. Không biết mấy bạn bịa chuyện mình lấy tiền từ thiện mua xe nghĩ gì? Chuyện kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung là vào tháng 10/2016 nhé! Cầu mong các bạn hóa giải được khẩu nghiệp".

Phan Anh công khai giấy tờ xe được đăng ký vào tháng 4/2016, trước thời điểm quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt - Ảnh: FB

Hình ảnh MC Phan Anh tại chuyến thiện nguyện năm 2016 - Ảnh: FB

Thời điểm gần cuối năm 2016, MC Phan Anh nhận được sự ủng hộ lớn từ mạnh thường quân khắp cả nước khi đứng lên kêu gọi giúp đồng bào miền Trung. Số tiền nam MC quyên góp được lên đến 24 tỷ đồng. Thời gian này, xuất hiện không ít lời đồn đoán về việc anh dùng tiền từ thiện sắm nhà lầu, xe hơi. Đặc biệt là chiếc xe tiền tỷ nam MC vừa rao bán được tậu gần thời điểm nhạy cảm này khiến anh phải chịu nhiều thị phi.

Xin lỗi vì không thể hiện tinh tế về vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh, MC Phan Anh vẫn bị dân mạng chửi sấp mặt MC Phan Anh vừa viết status xin lỗi vì không thể hiện tinh tế về vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều dân mạng vẫn lên tiếng chỉ trích anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-anh-rao-ban-xe-tien-ty-cong-khai-bang-chung-khang-dinh-khong-lay-tien-tu-thien-335056.html