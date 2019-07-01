MC Phan Anh vừa viết status xin lỗi vì không thể hiện tinh tế về vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều dân mạng vẫn lên tiếng chỉ trích anh.

Trên trang cá nhân, MC Phan Anh vừa đăng tải dòng trạng thái với tựa đề "Lời xin lỗi". Nội dung bài viết chia sẻ về vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh những ngày qua và vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris hơn hai tháng trước. Nam MC giải thích bởi vì tận mắt chứng kiến sự hủy diệt của đám cháy cùng cảm xúc tiếc thương của những người xung quanh nên đã đăng tải bài viết với nội dung: "Cháy nhà thờ Đức Bà Paris, lòng quặn đau như muốn khóc”. Anh không nghĩ rằng hành động này lại khiến nhiều người khó chịu, bị gọi "thương vay khóc mướn, làm màu".

Phan Anh nhận về nhiều chỉ trích vì bị cho là chia sẻ thiếu thiện ý về vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh - Ảnh: FBNV Tiếp đó, anh nói đến vụ cháy rừng tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế nhiều ngày qua. MC Phan Anh viết: "Hai ngày hôm nay, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng đang xảy ra cháy rừng nghiêm trọng. Tôi cũng đã chia sẻ về sự việc này hôm qua theo thông tin từ báo chí, tuy nhiên, không cập nhật được thường xuyên. Việc này một lần nữa khiến nhiều người trước đã giận dữ vì tôi bày tỏ cảm xúc với Nhà thờ Đức Bà không đúng cách càng không hài lòng và vào Facebook của tôi để nhắc nhở". Ông bố ba con tiếp tục phân trần: "Do một phần tự ái vì nghĩ: sao mình phải làm theo lời người khác. Bên cạnh đó lại nghĩ: nếu mình bày tỏ sự đau xót rồi lại bị chửi là giả tạo hay lại bị nghi ngờ là kêu gọi từ thiện thì sao nên tôi đã chưa thể hiện quan điểm của mình".

Tối 30/6, MC Phan Anh đăng tải bài viết với tựa 'Lời xin lỗi' - Ảnh: FBNV Tiếp đó, MC Phan Anh nhận lỗi về mình vì đã không biết cách thể hiện cảm xúc tinh tế hơn: "Từ đáy lòng mình, tôi thấy mình đã có lỗi không biết cách thể hiện tinh tế, trọn vẹn dẫn đến việc phụ lòng mong mỏi của người khác. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã vì tôi mà phiền lòng, đặc biệt là những người đã vì tôi mà khởi phát tâm tức giận phải buông lời ác độc". Cuối bài viết, nam MC bày tỏ lòng thương xót: "Cho tôi cũng xin bày tỏ sự xót xa khi nhìn những cánh rừng bị thiêu rụi, hàng trăm con người phải di tản, hàng ngàn người phải chữa cháy trong nắng nóng... Tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến và nếu ai chung tay hướng về miền Trung, xin đứng lên và tôi luôn sẵn sàng góp một chút sức mọn của mình". Lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân để khống chế lửa - Ảnh: Internet Anh hi vọng mọi người hiểu cho tấm lòng chân thành của mình và không buông lời công kích dưới bài viết. Dù vậy, dưới phần bình luận, Phan Anh vẫn nhận về hàng ngàn bình luận chửi bới khiếm nhã từ cư dân mạng. Vô số bình luận chỉ trích dưới bài viết của MC Phan Anh - Ảnh: FBNV Hiện tại, người dân cả nước đang hướng sự quan tâm về vụ cháy rừng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung. Rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng, thể hiện tâm trạng đau xót.

MC Phan Anh bị chỉ trích vì bỡn cợt vụ hotgirl nghi lộ clip nóng Bài đăng của MC Phan Anh khiến công chúng thất vọng bởi lời lẽ bỡn cợt về vụ việc hotgirl nghi lộ clip nóng gây xôn xao những ngày qua.

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