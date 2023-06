Pha Lê tiết lộ lý do chưa cưới dù bụng bầu vượt mặt, thương cảm cho Á hậu Hoàng Oanh

Ca sĩ Pha Lê từng có dự định sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai khi bụng bầu lớn. Thế nhưng vì tình hình dịch bệnh, cô đành hoãn vô thời hạn.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê vừa đăng tải hình ảnh bên bạn trai doanh nhân người Hàn Quốc và tâm sự về chuyện tổ chức hôn lễ. Hiện cô đang mang thai, tuy nhiên vì lý do dịch bệnh nên chưa thể tổ chức lễ cưới như mong muốn.

"Thiệt ra cũng buồn... tính làm cái wedding nho nhỏ, rất nhỏ thôi vì mình thì không có nhu cầu hoành tráng giống ai với nói thẳng ra tiền có đâu mà đòi làm to, làm chi cho cực, ngày quan trọng chủ yếu là phải vui phải happy... Cũng chẳng phải cưới chạy bầu vì cả nước biết rồi, nên mới thích kiểu cho Ốc to thiệt to rồi làm cái lễ bụng bự thiệt bự nhẩy đầm...", Pha Lê chia sẻ dự định của mình.

Pha Lê đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Hàn Quốc - Ảnh: FB

Thế nhưng hiện tại, mọi kế hoạch của cô đều bị đẩy lùi vô thời hạn vì lệnh hoãn bay, nếu tổ chức nhà trai không thể tham dự.

Cô trải lòng: "Mà oan nghiệt cái con corona virus nó vẫn hoành hành, giờ coi như là tới tháng 9 chưa chắc đã mở đường bay trước diễn biến phức tạp như này... Mẹ của Manny đang sốt hết ruột muốn về liền, cách ly 14 ngày bà cũng chịu cơ mà giờ không được bay nói gì tới cách ly... Nói chung nguyên họ nhà trai là thua rồi đó... Không cách nào về được nên thôi thì mình cũng đành là hoãn vô thời hạn tới lúc trời yên biển lặng rồi làm gì làm...".

Cách đây không lâu, cô vác bụng bầu 'vượt mặt' đến chúc mừng sinh nhật bạn thân - Ảnh: FB

Buồn cho bản thân mình nhưng Pha Lê cũng thương cho Á hậu Hoàng Oanh bầu bì nhưng chịu cảnh xa chồng suốt nhiều tháng: "Nghĩ cũng buồn nhưng giờ tình thế nó vậy thì sao mà xoay chuyển... thương cô em Á Hậu Hoàng Oanh tới ngày vượt cạn cũng chẳng có chồng ở bên. Đây mỗi người đều có cái khổ riêng trong tình hình này... May mắn là Manny đang ở Việt Nam chứ không cũng toi".

