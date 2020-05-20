Pha Lê bật khóc cả đêm vì mất sạch nữ trang kim cương

Hậu trường 20/05/2020 10:54

Đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt lên tiếng an ủi nữ ca sĩ Pha Lê sau vụ mất trộm nhiều tài sản có giá trị.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê gây hoang mang khi chia sẻ dòng trạng thái: “Trong 1 buổi tối mà mất iPhone 10 và mất sạch nữ trang kim cương. Đau nhất là chắc chắn người trong nhà lấy”.

ca si pha le 1
Bài đăng của Pha Lê - Ảnh: FB

Trước thông tin Pha Lê bị trộm lấy mất nhiều tài sản có giá trị, bạn bè và đồng nghiệp như diễn viên Anh Đức, Tú Vi, Hàn Thái Tú, Đức Tiến, Hoàng Y Nhung... đã lên tiếng động viên nữ ca sĩ.

Cách đây ít phút, Pha Lê cũng đã lên tiếng về vụ việc: “Đêm qua không thể ngủ được. Đêm qua khóc rất nhiều. Đêm qua phải xin lỗi em Ốc rất nhiều vì tâm trạng của mẹ quá tệ”.

Như chia sẻ trước đó, nữ ca sĩ cho biết người lấy trộm tài sản là người thân tín trong nhà: “Chắc kiếp trước mình ăn ở không có đức để kiếp này người nào thân tín nhất đều đến 1 ngày làm phản, đến 1 ngày quậy không còn cái gì”.

ca si pha le 2
Pha Lê cho biết bị người thân trong nhà lấy trộm tài sản - Ảnh: FB

Dù mất nhiều nữ trang kim cương và điện thoại nhưng đối với Pha Lê, giá trị tài sản không quá lớn. Điều khiến nữ ca sĩ buồn nhất là việc kẻ xấu chính là người thân trong nhà: “Buồn nhất là nhà có từng đó người, 100% không ai vào phòng mình ngoại trừ những người quân quá thân. Sao mà nó buồn, nó buồn không tả được. Ăn ở sao cứ cưu mang người ta rồi người ta mang toàn oán trả lại. Trong nhà còn không tin được rồi sao mà sống? Sao mà sống đây trời ơi”.

Dưới bài đăng mới nhất của Pha Lê, cư dân mạng khuyên cô giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến hai mẹ con: “Mẹ bầu đừng để tâm trạng quá ảnh hưởng đến em bé nhé”, “Cố lên chị, không lại ảnh hưởng đến em bé”, “Nếu là người trong nhà mình gọi công an lên tra soát hết, sao lại tự mình ấm ức thế!”, “Vì em bé, chị đừng buồn nữa”…

Pha Lê bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng với bạn trai người Hàn

Pha Lê bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng với bạn trai người Hàn

Pha Lê đăng tải hình ảnh siêu âm trên trang cá nhân và chia sẻ cảm giác thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Pha Lê Pha Lê mang thai sao Việt bị trộm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 42 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 44 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 1 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026