Pha Lê bật khóc cả đêm vì mất sạch nữ trang kim cương

Đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt lên tiếng an ủi nữ ca sĩ Pha Lê sau vụ mất trộm nhiều tài sản có giá trị.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Pha Lê gây hoang mang khi chia sẻ dòng trạng thái: “Trong 1 buổi tối mà mất iPhone 10 và mất sạch nữ trang kim cương. Đau nhất là chắc chắn người trong nhà lấy”.

Bài đăng của Pha Lê - Ảnh: FB

Trước thông tin Pha Lê bị trộm lấy mất nhiều tài sản có giá trị, bạn bè và đồng nghiệp như diễn viên Anh Đức, Tú Vi, Hàn Thái Tú, Đức Tiến, Hoàng Y Nhung... đã lên tiếng động viên nữ ca sĩ.

Cách đây ít phút, Pha Lê cũng đã lên tiếng về vụ việc: “Đêm qua không thể ngủ được. Đêm qua khóc rất nhiều. Đêm qua phải xin lỗi em Ốc rất nhiều vì tâm trạng của mẹ quá tệ”.

Như chia sẻ trước đó, nữ ca sĩ cho biết người lấy trộm tài sản là người thân tín trong nhà: “Chắc kiếp trước mình ăn ở không có đức để kiếp này người nào thân tín nhất đều đến 1 ngày làm phản, đến 1 ngày quậy không còn cái gì”.

Pha Lê cho biết bị người thân trong nhà lấy trộm tài sản - Ảnh: FB

Dù mất nhiều nữ trang kim cương và điện thoại nhưng đối với Pha Lê, giá trị tài sản không quá lớn. Điều khiến nữ ca sĩ buồn nhất là việc kẻ xấu chính là người thân trong nhà: “Buồn nhất là nhà có từng đó người, 100% không ai vào phòng mình ngoại trừ những người quân quá thân. Sao mà nó buồn, nó buồn không tả được. Ăn ở sao cứ cưu mang người ta rồi người ta mang toàn oán trả lại. Trong nhà còn không tin được rồi sao mà sống? Sao mà sống đây trời ơi”.

Dưới bài đăng mới nhất của Pha Lê, cư dân mạng khuyên cô giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến hai mẹ con: “Mẹ bầu đừng để tâm trạng quá ảnh hưởng đến em bé nhé”, “Cố lên chị, không lại ảnh hưởng đến em bé”, “Nếu là người trong nhà mình gọi công an lên tra soát hết, sao lại tự mình ấm ức thế!”, “Vì em bé, chị đừng buồn nữa”…

Pha Lê bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng với bạn trai người Hàn Pha Lê đăng tải hình ảnh siêu âm trên trang cá nhân và chia sẻ cảm giác thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-le-bat-khoc-ca-dem-vi-mat-sach-nu-trang-kim-cuong-359165.html