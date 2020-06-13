Ca sĩ Pha Lê từng lầm tưởng khi nhìn vào vẻ ngoài hiền lành của trợ lý. Người này không chỉ lấy trộm tiền mà trước đó còn lấy cắp nữ trang của nữ ca sĩ.

Ít phút trước, trên trang cá nhân, ca sĩ Pha Lê đăng tải dòng trạng thái bức xúc tố trợ lý thân cận đã lấy cắp của mình số tiền lên đến 200 triệu đồng. Theo đó, vào chiều qua (12/6), khi tham gia một chương trình ghi hình, cô đã đưa điện thoại nhờ trợ lý quay clip lại. Thế nhưng lợi dụng sơ hở, người này mở app ngân hàng và chuyển đi 200 triệu. May mắn nữ ca sĩ phát hiện kịp thời và đưa lên công an giải quyết.



Pha Lê vạch trần trợ lý đã trộm tiền và nhiều trang sức có giá trị - Ảnh: FB

Trước đó 1 tháng, Pha Lê đã phát hiện việc làm xấu của trợ lý nhưng cho qua vì mong người này thay đổi. Tuy nhiên, người này vẫn "ngựa quen đường cũ" vì ham mê cờ bạc.

"Chưa tròn 1 tháng nhưng nhà tôi gần như là náo loạn thay đổi... Cô ấy lấy xe của nhân viên tôi mang đi bán, trộm điện thoại và trang sức của tôi... nhưng bố mẹ cổ đã xin cho cổ lỡ dại do bị ai đó xúi, rồi chính cổ cũng quỳ gối xin tôi tha cho để ở lại làm trả nợ", Phê Lê chia sẻ.

Hình ảnh được cô công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ và những người bạn của cô đã lầm tưởng bởi vẻ ngoài hiền lành của người này mà không đề phòng: "Là 1 người mà 100 người gặp đều đánh giá là "quá ngoan hiền", ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiết kiệm gửi tiền về cho bố mẹ và con trai... nói chung 1 hình ảnh đứa con cực kì có hiếu".

Pha Lê cũng công khai diện mạo trợ lý đã lấy tiền, tài sản của mình và lừa gạt nhiều người khác để cảnh báo. Hiện người này đã được về nhà sau khi trả lại số tiền 200 triệu cho "khổ chủ".

Pha Lê bật khóc cả đêm vì mất sạch nữ trang kim cương Đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt lên tiếng an ủi nữ ca sĩ Pha Lê sau vụ mất trộm nhiều tài sản có giá trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-le-vach-mat-tro-ly-trom-200-trieu-va-nu-trang-tung-duoc-nhan-xet-qua-ngoan-hien-362159.html