Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế

Hậu trường 05/01/2022 11:18

Sau khi lập kỷ lục Guinness và ở gần 3 tuần tại Tây Ban Nha, Quốc Cơ hiện đã trở về nước nhưng chưa dám tiếp xúc gần với người nhà.

Vừa qua, 2 anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khiến nhiều khán giả vô cùng tự hào khi xác lập kỷ lục thế giới mới ở Tây Ban Nha. Chiều ngày 4/1, 2 anh em đã cùng nhau âm thầm trở về nước sau khi hoàn thành xuất sắc chuyến công tác gần ba tuần ở nước ngoài.

Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 1

Sau khi về đến nhà, Quốc Cơ dù gặp lại người thân và vợ con nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Dù rất nhớ vợ con và bé Bắp đưa tay đòi bế nhưng Quốc Cơ đã xua tay, xin lỗi con vì anh cần cách ly trong phòng riêng 3 ngày để bảo đảm an toàn cho người thân.

Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 2

Quốc Cơ chia sẻ: “Bắp lẽo đẽo theo sau ba xin bế. Tôi cũng thèm được ôm con vào lòng nhưng đành hẹn con vài ngày nữa để an toàn cho cả gia đình. Được gặp lại vợ con, bố mẹ sau chuyến đi xa, tôi rất hạnh phúc”

Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 3

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cũng cảm thấy vô cùng áy náy vì đã không thể có mặt bên cạnh con trai trong ngày sinh nhật. Được biết, hôm 25/12 là ngày sinh nhật 5 tuổi của bé Bắp. Anh dự định khi hết cách ly dành nhiều thời gian chơi đùa, trò chuyện với hai con để bù đắp ba tuần xa nhà.

Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 4

Dù mang tự hào về đất nước nhưng Quốc Cơ và em trai Quốc Nghiệp về Việt Nam trong thầm lặng. Cả hai về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h45 ngày 4/1, diện suit và đeo khẩu trang màu quốc kỳ. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện các quy định khai báo, kiểm tra để phòng chống lây nhiễm Covid-19 trước khi lên xe về nhà.

Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 5
Phá kỷ lục Guinness trở về nước, Quốc Cơ không dám ôm con trai dù con đưa tay đòi bế - Ảnh 6

Ban đầu, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, Nhà hát Phương Nam cùng một số bạn bè thân thiết định ra đón anh em họ Giang nhưng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, kế hoạch này đành hủy bỏ vào phút chót. Dự kiến khi hết cách ly tại nhà, anh em nghệ sĩ xiếc sẽ tham gia các chương trình, sự kiện chào xuân mới ở TP.HCM.

 

 

Show diễn đầu tiên của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sau khi 'phá đảo' kỷ lục thế giới: Kỹ năng có 1-0-2 khiến người xem 'trợn tròn mắt' ngạc nhiên

Show diễn đầu tiên của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sau khi 'phá đảo' kỷ lục thế giới: Kỹ năng có 1-0-2 khiến người xem 'trợn tròn mắt' ngạc nhiên

Mới đây, sau khi xác lập kỷ lục thế giới, chính thức xô đổ thành tích trước đó của chính mình, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có sân khấu đầu tiên với màn trình diễn có 1-0-2 khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

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