Chồng ca sĩ Thu Phương - Dũng Taylor lần đầu chia sẻ về cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt 23 năm thân thiết.

Dũng Taylor hiện là một bầu show nổi tiếng tại Hải ngoại. Ông xã của ca sĩ Thu Phương từng nâng đỡ cho rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại nhiều năm nay. Anh cũng là người quen biết với cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt 23 năm qua. Mới đây, tiếp tục tham dự lễ tang của ca sĩ Phi Nhung - một người em thân thiết suốt bao năm nay, Dũng Taylor cũng đã có Vlog chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và một số kỷ niệm của mình với cố ca sĩ. Khi nghe tin Phi Nhung mất, anh đã giận vì cố ca sĩ không chịu về Mỹ khi gia đình và có cả lịch diễn bên Mỹ. Anh bộc bạch: "Khi nghe tin Phi Nhung mất, tôi chưa chấp nhận được. Tôi giận Phi Nhung vì cô ấy không về Mỹ để diễn theo dự kiến. Mọi người về hết rồi sao Phi Nhung không về, Phi Nhung còn có gia đình, show diễn bên này nữa. Tôi thấy cuộc sống của Phi Nhung bạc quá".

Dũng Taylor là người quen biết với cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt 23 năm qua - Ảnh: chụp màn hình Dũng Taylor chia sẻ thêm rằng, một vài tháng trước khi Phi Nhung mất, cô còn đưa ra cho anh lời khuyên về những lùm xùm mà anh gặp phải. Anh cũng tâm sự cảm nhận của cá nhân mình về người em thân thiết của mình: "Khi làm bầu show tôi ít nhận xét ca sĩ hát hay hay dở vì sợ người ta mất vui. Nhưng Phi Nhung hay hỏi tôi là hát có hay không. Tôi bảo Nhung không phải là ca sĩ hát tốt, nhưng Phi Nhung hát hay và tình cảm. Còn Phi Nhung hát chạm vào con tim của mọi người. Phi Nhung sống rất tình cảm, tôi chưa thấy cô ấy tính toán tiền bạc gì, những gì cô ấy làm là cho anh em, gia đình, cho người khác nhiều hơn. Đối với tôi, Phi Nhung không phải người ca sĩ vật chất, hưởng thụ". Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Đồng thời, chồng Thu Phương chia sẻ thêm về kỷ niệm với Phi Nhung, tiết lộ thêm về mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnh - Phi Nhung: "Hôm qua thấy vòng hoa của Mạnh Quỳnh ở đó, tôi suy nghĩ nhiều. Mạnh Quỳnh viết là: 'Mạnh Quỳnh thương em'. Tôi nghĩ Nhung cảm được hết điều này".

Con gái Wendy Phạm trong tang lễ của mẹ - Ảnh: chụp màn hình Cuối cùng, ông xã Thu Phương nhắn nhủ và mong muốn rằng con gái của cố ca sĩ là Wendy sẽ nhận được năng lượng tích cực từ mẹ để tiếp tục vững bước trong thời gian tới.

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