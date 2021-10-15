Người đẹp Ngọc Trinh luôn nổi tiếng với phong cách gợi cảm, trở thành thương hiệu được thể hiện qua những "bộ cánh" ấn tượng và vô cùng bắt mắt.
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Ngọc Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", vốn nổi tiếng với hình tượng gợi cảm nhất nhì Vbiz với sở hữu số đo ba vòng "đốn tim" người nhìn. Từng bị cư dan mạng "la ó" bởi thân hình gầy sọc, cô nàng trông hiện đã đầy đặn và tràn đầy sức sống hơn nhờ có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.
Mới đây, người đẹp đã đăng tải loạt ảnh diện trang phục bó sát, "zoom" cận cảnh vòng eo "con kiến" và cơ bụng săn chắc, sâu hoắm gây tê liệt mạng xã hội. Loạt ảnh này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, trong đó đa phần đều dành lời khen cho dáng vóc thon gọn, vòng eo bé xíu của cô nàng.
Để có được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" như hiện tại, người đẹp Trà Vinh chứng tỏ rằng bản thân luôn quan tâm việc chăm sóc, giữ gìn sắc đẹp. Bí quyết để luôn giữ số đo 3 vòng nóng bỏng là cô tập yoga, gym đều đặn, ưu tiên các bài tập tạo dáng cho vòng 3, siết eo như plank, squat… Đồng thời, cô nàng còn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và đảm baior sức khoẻ của mình.