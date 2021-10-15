'Nữ hoàng nội y' diện trang phục như 'vẽ' lên người, khoe cơ bụng sâu hoắm gây tê liệt mạng xã hội

Hậu trường 15/10/2021 00:14

Người đẹp Ngọc Trinh luôn nổi tiếng với phong cách gợi cảm, trở thành thương hiệu được thể hiện qua những "bộ cánh" ấn tượng và vô cùng bắt mắt.

Ngọc Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", vốn nổi tiếng với hình tượng gợi cảm nhất nhì Vbiz với sở hữu số đo ba vòng "đốn tim" người nhìn. Từng bị cư dan mạng "la ó" bởi thân hình gầy sọc, cô nàng trông hiện đã đầy đặn và tràn đầy sức sống hơn nhờ có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. 

Mới đây, người đẹp đã đăng tải loạt ảnh diện trang phục bó sát, "zoom" cận cảnh vòng eo "con kiến" và cơ bụng săn chắc, sâu hoắm gây tê liệt mạng xã hội. Loạt ảnh này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, trong đó đa phần đều dành lời khen cho dáng vóc thon gọn, vòng eo bé xíu của cô nàng. 

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Ngọc Trinh tự tin khoe vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa - Ảnh: FBNV

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Bộ cánh cam cháy siêu rực rỡ khoe tối đa đường cong cơ thể chuẩn không cần chỉnh - Ảnh: FBNV
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Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, người đẹp Trà Vinh đã lấy lại body đầy đặn - Ảnh: FBNV

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 Bộ trang phục màu nude ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng ba căng tràn rất được lòng phái đẹp - Ảnh: FBNV
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Vòng eo con kiến cùng tấm lưng 'ong' gợi cảm của 'nữ hoàng nội y được phô diễn một cách hoàn hảo - Ảnh: FBNV

Để có được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" như hiện tại, người đẹp Trà Vinh chứng tỏ rằng bản thân luôn quan tâm việc chăm sóc, giữ gìn sắc đẹp. Bí quyết để luôn giữ số đo 3 vòng nóng bỏng là cô tập yoga, gym đều đặn, ưu tiên các bài tập tạo dáng cho vòng 3, siết eo như plank, squat… Đồng thời, cô nàng còn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý và đảm baior sức khoẻ của mình. 

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Từ khóa:   Ngọc Trinh thân hình gợi cảm Sao Việt

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