Ngọc Trinh được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", vốn nổi tiếng với hình tượng gợi cảm nhất nhì Vbiz với sở hữu số đo ba vòng "đốn tim" người nhìn. Từng bị cư dan mạng "la ó" bởi thân hình gầy sọc, cô nàng trông hiện đã đầy đặn và tràn đầy sức sống hơn nhờ có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

Mới đây, người đẹp đã đăng tải loạt ảnh diện trang phục bó sát, "zoom" cận cảnh vòng eo "con kiến" và cơ bụng săn chắc, sâu hoắm gây tê liệt mạng xã hội. Loạt ảnh này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, trong đó đa phần đều dành lời khen cho dáng vóc thon gọn, vòng eo bé xíu của cô nàng.