Vào ngày 13/10/2021 vừa qua, tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang (Mỹ). Không chỉ có những người thân trong gia đình mà còn có đông đảo khán giả và các nghệ sĩ như: Việt Hương, Mạnh Quỳnh, Bằng Kiều, Quang Lê... đến đưa tiễn cố ca sĩ. Đồng thời, nhiều nghệ sĩ đã có dịp tâm sự những kỷ niệm, hát tặng và bộc bạch hết những tâm tư, cảm xúc với giọng ca Bông điên điển.

Sau tang lễ, trên trang cá nhân, Diễm Phạm - quản lý Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng làm phiền chúng tôi".