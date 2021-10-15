Sau lễ tang, con gái ruột và quản lý Phi Nhung tiến hành chia 'tài sản', đồng loạt 'khẩn khoản': 'Xin đừng làm phiền chúng tôi!'

Hậu trường 15/10/2021 08:47

Quản lý Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ kèm lời khẩn khoản gửi đến dư luận.

Vào ngày 13/10/2021 vừa qua, tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang (Mỹ). Không chỉ có những người thân trong gia đình mà còn có đông đảo khán giả và các nghệ sĩ như: Việt Hương, Mạnh Quỳnh, Bằng Kiều, Quang Lê... đến đưa tiễn cố ca sĩ. Đồng thời, nhiều nghệ sĩ đã có dịp tâm sự những kỷ niệm, hát tặng và bộc bạch hết những tâm tư, cảm xúc với giọng ca Bông điên điển.

Sau tang lễ, trên trang cá nhân, Diễm Phạm - quản lý Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng làm phiền chúng tôi".

co ca si phi nhungSau lễ tang, con gái ruột và quản lý Phi Nhung tiến hành chia 'tài sản', đồng loạt 'khẩn khoản': 'Xin đừng làm phiền chúng tôi!' - Ảnh 2
Con gái ruột và quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đang phân chia 'tài sản' - Ảnh: FBNV

Cụ thể, cả hai đã cùng xem lại và phân chia những bức hình kỉ niệm đáng nhớ lúc sinh thời của Phi Nhung. Đây được cho là tài sản vô giá của cố nghệ sĩ để lại sau khi qua đời. Động thái này của Diễm Phạm cũng được cho là ngầm đáp trả những ý kiến trái chiều bàn tán về chuyện tài sản của cố ca sĩ trong suốt những ngày qua.

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Hành động được cho là ngầm đáp trả những ý kiến trái chiều bàn tán về chuyện tài sản của cố ca sĩ - Ảnh: FBNV
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Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Phi Nhung sinh năm 1970, được nhiều người biết đến và yêu mến với giọng ca "chuyên trị" dòng nhạc trữ tình, dân ca. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các gameshow truyền hình với nhiều vai trò khác nhau.

Đồng thời tại TP.HCM, cố ca sĩ còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay. Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

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