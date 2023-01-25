Đông Nhi khoe sắc cùng em gái Ông Cao Thắng trong ngày đầu xuân, cặp chị dâu em chồng chiếm hết spotlight vì quá xinh

Cặp chị dâu em chồng Đông Nhi - Ông Thoại Liên gây chú ý không chỉ bởi mối quan hệ thân thiết mà còn với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ngày Tết.

Mới đây, gia đình Ông Cao Thắng đã khiến khán giả chú ý khi đăng tải những tấm ảnh của cả nhà nhân ngày đầu năm mới. Xuất hiện trong ảnh là nhan sắc của 4 thế hệ: Mẹ nam ca sĩ, vợ, em gái và con gái Winnie nhận được nhiều sự quan tâm. Khung ảnh gia đình 4 thế hệ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng thu hút sự chú ý. Theo đó, mẹ chồng của Đông Nhi cũng chuẩn phu nhân hào môn với dung mạo phúc hậu và thần thái cực thanh thoát, sang trọng. Bên cạnh đó, bé Winnie cũng ghi điểm với loạt biểu cảm dễ thương làm dân tình thả tim mỏi tay. Cô bé lí lắc, thông minh nhận được rất nhiều chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân ba mẹ.

Bé Winnie biểu cảm đáng yêu bên bố mẹ. Đặc biệt, ở nhiều khoảnh khắc, em gái Ông Cao Thắng là Ông Thoại Liên cực khí chất, visual sang chảnh cuốn hút mọi ánh nhìn. Khung ảnh đọ sắc của cặp chị dâu em chồng Đông Nhi và Ông Thoại Liên được nhận xét là "một chín một mười". Cặp chị dâu em chồng Đông Nhi và Ông Thoại Liên chiếm spotlight vì quá xinh đẹp. Ông Thoại Liên sinh năm 1989, cô không theo con đường nghệ thuật mà tập trung vào việc kinh doanh và hiện tại đang định cư tại Úc. Cô nàng sở hữu gu ăn mặc và thần thái đúng chuẩn tiểu thư hào môn, vô cùng sang chảnh. Tuy gia đình giàu có, anh trai lại nổi tiếng nhưng em gái Ông Cao Thắng rất kín tiếng.

Người đẹp sở hữu phong thái tiểu thư, đài các. Được biết, dù chủ yếu ở nước ngoài nhưng Thoại Liên vẫn giữ được mối quan hệ vô cùng thân thiết với chị dâu Đông Nhi. Cả hai chị em thường xuyên đi chung, chụp ảnh cùng nhau. Ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng thường xuyên sang thăm em gái và ngược lại, mỗi khi về Việt Nam là em gái Ông Cao Thắng lại đi ăn, đi chơi cùng anh chị. Em gái Ông Cao Thắng thân với chị dâu từ rất lâu, ngay cả trước khi anh chị kết hôn.

Con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng bí mật tổ chức sinh nhật cho ba nhưng bất ngờ làm một hành động khiến cả nhà bất lực Mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Đông Nhi không giấu được niềm vui khi chia sẻ loạt khoảnh khắc con gái nhỏ Winnie tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của ba Ông Cao Thắng.

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