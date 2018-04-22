'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức

Hậu trường 22/04/2018 11:25

Trịnh Thăng Bình bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ khiến trái tim bao chị em tan chảy.

Sau vai diễn thành công trong phim Ông ngoại tuổi 30, Trịnh Thăng Bình nhận được nhiều yêu thương và đón nhận của công chúng cả nước. Dám thử thách bản thân khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, chàng ca sĩ trẻ đã chứng minh được bản lĩnh và tài năng của mình. 

Sau vai diễn "để đời", Trịnh Thăng Bình đã quay lại với công việc ca sĩ và nhạc sĩ của mình. Khác với hình tượng râu tóc bờm xờm, già nua của “Sơn Huy” trong Ông ngoại tuổi 30, mới đây, khi có mặt tại buổi gặp gỡ và trò chuyện với các bạn sinh viên, Trịnh Thăng Bình làm nhiều chị em thổn thức với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính của mình.

Diện chiếc áo sơ mi trắng, quần tây kết hợp với giày thể thao, Trịnh Thăng Bình tỏa sáng như một “soái ca” làm nhiều bạn nữ không thể rời mắt.

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 1
Trịnh Thăng Bình có cuộc gặp gỡ với các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 vào chiều ngày 21/4 - Ảnh: Nhi Nguyễn
'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 2
Tại đây nam ca sĩ thu hút sự chú ý với vẻ ngoài điển trai của mình - Ảnh: Nhi Nguyễn
'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 3
Áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày thể thao khiến Trịnh Thăng Bình trở thành 'soái ca' trong mắt các nữ sinh - Ảnh: Nhi Nguyễn
'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 4
Người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình - Ảnh: Nhi Nguyễn

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 5

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 6
Biểu cảm đáng yêu của nam ca sĩ - Ảnh: Nhi Nguyễn

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 7

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 8
Trịnh Thăng Bình khuấy động chương trình khi thể hiện hàng loạt ca khúc hot - Ảnh: Nhi Nguyễn
'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 9
Chế Nguyễn Quỳnh Châu diện trang phục năng động cùng giao lưu với các bạn sinh viên - Ảnh: Nhi Nguyễn

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 10

'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức - Ảnh 11
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