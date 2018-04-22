'Ông ngoại tuổi 30' Trịnh Thăng Bình xuất hiện siêu 'soái ca' làm chị em thổn thức

Trịnh Thăng Bình bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười rạng rỡ khiến trái tim bao chị em tan chảy.
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Sau vai diễn thành công trong phim Ông ngoại tuổi 30, Trịnh Thăng Bình nhận được nhiều yêu thương và đón nhận của công chúng cả nước. Dám thử thách bản thân khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, chàng ca sĩ trẻ đã chứng minh được bản lĩnh và tài năng của mình.
Sau vai diễn "để đời", Trịnh Thăng Bình đã quay lại với công việc ca sĩ và nhạc sĩ của mình. Khác với hình tượng râu tóc bờm xờm, già nua của “Sơn Huy” trong Ông ngoại tuổi 30, mới đây, khi có mặt tại buổi gặp gỡ và trò chuyện với các bạn sinh viên, Trịnh Thăng Bình làm nhiều chị em thổn thức với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính của mình.
Diện chiếc áo sơ mi trắng, quần tây kết hợp với giày thể thao, Trịnh Thăng Bình tỏa sáng như một “soái ca” làm nhiều bạn nữ không thể rời mắt.