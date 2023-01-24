Đón Tết tại quê nhà, Thương Tín xúc động chia sẻ: 'Đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui'

Hậu trường 24/01/2023 10:20

Ở thời điểm hiện tại nhờ có sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn để kiếm thêm thu nhập.

Sau nhiều ồn ào đời tư trong năm vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín vẫn được khán giả đón nhận và quan tâm ông như trước đây vì đã có có nhiều sự thay đổi tích cực hơn. Ở thời điểm hiện tại nhờ có sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn để kiếm thêm thu nhập. Khi không đi diễn, ông sẽ đến thăm khám ở một phòng khám y học cổ truyền gần nhà để tập vật lý trị liệu và nắn chỉnh xương khớp.

Đón Tết tại quê nhà, Thương Tín xúc động chia sẻ: 'Đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui' - Ảnh 1
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Mới đây, trong không khí háo hức của Tết Nguyên Đán, nghệ sĩ Thương Tín cũng có hé lộ kế hoạch về quê nhà ở Phan Rang - Tháp Chàm để đón Tết sum vầy cùng con gái. Đáng chú ý, Thương Tín cho biết điều nam diễn viên quan tâm nhất chính là có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền nuôi con gái.

Đón Tết tại quê nhà, Thương Tín xúc động chia sẻ: 'Đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui' - Ảnh 2
Ông đã có thể tự kiếm tiền để có một nguồn thu nhập ổn định để trang trải trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Tâm sự với truyền thông, ông vô cùng xúc động và hạnh phúc vì năm nay có thể ăn Tết cùng con gái: "Năm nay tôi thấy mình già đi nhiều. Tôi không còn trông đợi như xưa. Chỉ có điều đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui. Tôi nhớ con quá".

Đón Tết tại quê nhà, Thương Tín xúc động chia sẻ: 'Đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui' - Ảnh 3
Ông vô cùng xúc động và hạnh phúc vì năm nay có thể ăn Tết cùng con gái - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ lấy con gái làm động lực để làm việc, vì Thương Tín cho rằng con quá thiệt thòi và mong con cái được học hành đầy đủ trong khả năng của bản thân ông. Được biết, nam nghệ sĩ sẽ về quê trong ngày 25 hoặc 26 âm lịch, mùng 10 quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh.

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