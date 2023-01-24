Đón Tết tại quê nhà, Thương Tín xúc động chia sẻ: 'Đón Tết cùng con gái làm tôi rất vui'

Sau nhiều ồn ào đời tư trong năm vừa qua, nghệ sĩ Thương Tín vẫn được khán giả đón nhận và quan tâm ông như trước đây vì đã có có nhiều sự thay đổi tích cực hơn. Ở thời điểm hiện tại nhờ có sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn để kiếm thêm thu nhập. Khi không đi diễn, ông sẽ đến thăm khám ở một phòng khám y học cổ truyền gần nhà để tập vật lý trị liệu và nắn chỉnh xương khớp.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Tô Hiếu, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời mời biểu diễn để kiếm thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Mới đây, trong không khí háo hức của Tết Nguyên Đán, nghệ sĩ Thương Tín cũng có hé lộ kế hoạch về quê nhà ở Phan Rang - Tháp Chàm để đón Tết sum vầy cùng con gái. Đáng chú ý, Thương Tín cho biết điều nam diễn viên quan tâm nhất chính là có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền nuôi con gái.