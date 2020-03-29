Ốc Thanh Vân tức giận vì kẻ xấu trà trộn vào đám tang Mai Phương quay clip, chụp hình: ‘Đã nhiều đau đớn lắm rồi. Làm ơn!’

Hậu trường 29/03/2020 14:46

Dù tang lễ của nữ diễn viên Mai Phương được tổ chức riêng tư nhưng vẫn có nhiều khán giả trà trộn vào để quay clip, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Hôm nay (29/3), tang lễ của cố diễn viên Mai Phương đã diễn ra tại nhà tang lễ của một bệnh viện ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, gia đình Mai Phương đã thông báo về việc tang lễ được tổ chức riêng tư, tối đa chỉ 10 người viếng thăm/lần để đảm bảo an toàn mùa dịch.

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Ba cố nữ diễn viên Mai Phương lặng người trước linh cữu con gái - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều người dân hiếu kỳ vẫn trà trộn vào lễ tang của cố diễn viên để quay phim, chụp hình.

Trên trang Facebook cá nhân, MC Ốc Thanh Vân bức xúc lên tiếng: “Trà trộn vào. Chụp hình, quay clip em tôi. Cố tình đưa những hình ảnh không cần phải đăng. Dù có muốn thông tin cho mọi người biết thì cũng không phải theo cách đó! Thương quá thì chụp lưu lại thôi, khi nào em xong xuôi tươm tất thì hãy up lên...

Đã đang dịch bệnh thế này, làm như thế mọi người hiếu kỳ tập trung đông thì làm sao? Sao lại tranh thủ như thế. Xin mọi người đừng share. Phương không muốn ai nhìn thấy lúc mình không đẹp đâu. Tại sao phải im lặng và giữ kín đến phút chót. Xin hãy thương em tôi. Đã nhiều đau đớn lắm rồi. Làm ơn!”.

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Bài chia sẻ của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân, cô đã phải nhắn tin cho từng người để yêu cầu họ xóa ảnh và clip. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phớt lờ và chia sẻ những hình ảnh riêng tư trong lễ tang lên mạng xã hội.

Dưới bài đăng của nữ MC, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng không giấu được sự bất mãn: “Thật quá đáng chị ạ... Sao lại có những con người như vậy”, “Bó tay với thể loại này rồi”, “Xin để em ấy ra đi thanh thản”, “Thứ ác độc. Nghe sáng giờ mà tức, rồi còn nói người nhà Mai Phương muốn thế! Trên đời có nhiều người quá thất đức”…

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Tang lễ của cố diễn viên Mai Phương diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện ở Quận 5, TP.HCM, gia đình muốn giữ sự riêng tư trước tình hình dịch bệnh.

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