Ốc Thanh Vân khoe ảnh gia đình tại Đà Lạt, nhan sắc của con gái nữ diễn viên - bé Cola chiếm trọn spotlight

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tại Đà Lạt đến người hâm mộ. Theo đó, chuyến du lịch lần này được thực hiện để mừng sinh nhật 9 tuổi của con trai Ốc Thanh Vân – bé Coca.

Nữ diễn viên cho biết: “Hình như hơi nổi quá. Đà Lạt mùa mưa nên thêm hoa cho rực rỡ nha. Chuyến đi vừa rồi mừng sinh nhật Coca Xuân Lâm 9 tuổi. Chuồng Ốc đi khắp nơi và hiện tại không đi nước ngoài được nên danh sách các điểm đến trong nước rất dài, quê hương mình xinh đẹp lắm”.