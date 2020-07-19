Ốc Thanh Vân khoe ảnh gia đình tại Đà Lạt, nhan sắc của con gái nữ diễn viên - bé Cola chiếm trọn spotlight

Hậu trường 19/07/2020 11:33

Người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú trước bộ ảnh mới của gia đình Ốc Thanh Vân. Đặc biệt, con gái nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tại Đà Lạt đến người hâm mộ. Theo đó, chuyến du lịch lần này được thực hiện để mừng sinh nhật 9 tuổi của con trai Ốc Thanh Vân – bé Coca.

Nữ diễn viên cho biết: “Hình như hơi nổi quá. Đà Lạt mùa mưa nên thêm hoa cho rực rỡ nha. Chuyến đi vừa rồi mừng sinh nhật Coca Xuân Lâm 9 tuổi. Chuồng Ốc đi khắp nơi và hiện tại không đi nước ngoài được nên danh sách các điểm đến trong nước rất dài, quê hương mình xinh đẹp lắm”.

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Nhân dịp quý tử đầu lòng tròn 9 tuổi, gia đình Ốc Thanh Vân tranh thủ làm bộ ảnh kỷ niệm – Ảnh: FB

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Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên - Ảnh: FB

Bộ ảnh của gia đình Ốc Thanh Vân được thực hiện vô cùng chỉn chu. Đặc biệt, nữ diễn viên và con gái Cola còn diện váy đôi cực đáng yêu. Nhan sắc của con gái lớn nhà Ốc Thanh Vân cũng gây chú ý không kém. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Cola đã cao lớn phổng phao, ngày càng xinh đẹp và tạo dáng trước ống kính rất chuyên nghiệp.

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Ốc Thanh Vân và con gái Cola Linh Đan 7 tuổi – Ảnh: FB

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Cola tạo dáng rất chuyên nghiệp - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước bộ ảnh mới của gia đình “nàng Ốc”: “Cả nhà quá đáng yêu và dễ thương luôn”, “Các nhóc tỳ nay lớn quá Ốc ơi”, “Yêu cái tổ Ốc Rùa này quá trời”, “Xinh quá chị ơi”, “Trời ơi, gia đình cưng xỉu”, “Cola chiếm spotlight kỳ này rồi”, “Cả gia đình đều đẹp”, “Bộ hình đẹp quá bà Ốc ơi!”…

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