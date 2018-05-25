Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần

Hậu trường 25/05/2018 16:25

Dân tình không ngớt lời khen ngợi khi Ốc Thanh Vân khoe 3 con lớn phổng phao vô cùng đáng yêu.

Chuyện tình yêu và hôn nhân đẹp như mơ giữa Ốc Thanh Vân và Minh Trí là niềm ao ước của không ít người. Sau gần 20 năm yêu và cưới, cặp đôi đã có với nhau 3 con nhỏ đáng yêu. Đây chính là tài sản quý giá nhất mà cả hai có được sau thời gian dài cùng nhau trải qua không ít sóng gió.

Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đáng yêu của các con trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen vì “mát tay” chăm con khéo.

Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân khoe hai cậu con trai đáng yêu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 2
Anh cả Coca và em út Cacao lớn phổng phao, tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 3
Là anh cả trong nhà, Coca trông khá đĩnh đạc - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 4
Con gái thứ 2 của Ốc Thanh Vân, Cola (tên thật là Linh Đan) càng lớn càng xinh xắn - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 5
Cô bé điệu đà, tạo dáng chụp ảnh cùng mẹ Ốc Thanh Vân - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 6
Cola xinh xắn như thiên thần - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 7
Ốc Thanh Vân vui vẻ bên cậu con trai út lanh lợi, thông minh - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần - Ảnh 8
Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FBNV

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Chuyện tình của Ốc Thanh Vân: Gặp người yêu mới của bạn trai để xin "nhả ra cho tôi ngậm lại"

Mặc dù đã có người yêu mới nhưng Ốc Thanh Vân vẫn quyết định tìm mọi cách để tái hợp với mối tình đầu.

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