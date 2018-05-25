Ốc Thanh Vân khiến dân tình tan chảy khi khoe 3 con xinh xắn, đáng yêu như thiên thần

Dân tình không ngớt lời khen ngợi khi Ốc Thanh Vân khoe 3 con lớn phổng phao vô cùng đáng yêu.
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Chuyện tình yêu và hôn nhân đẹp như mơ giữa Ốc Thanh Vân và Minh Trí là niềm ao ước của không ít người. Sau gần 20 năm yêu và cưới, cặp đôi đã có với nhau 3 con nhỏ đáng yêu. Đây chính là tài sản quý giá nhất mà cả hai có được sau thời gian dài cùng nhau trải qua không ít sóng gió.
Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đáng yêu của các con trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen vì “mát tay” chăm con khéo.