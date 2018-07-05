Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông

Hậu trường 05/07/2018 16:22

Chia sẻ về buổi sáng bên các con, MC Ốc Thanh Vân nhận được rất nhiều sự đồng cảm của chị em bỉm sữa.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh về buổi sáng của cô trước khi đi làm. Nữ MC tâm sự, cô ăn mãi vẫn không hết một tô bún buổi sáng vì dậy muộn và bị các con bám mẹ. Nhiều chị em không khỏi đồng cảm khi thấy cảnh bà mẹ 3 con phải “vật lộn” với bữa sáng vì con nhỏ ôm bám riết dưới chân không buông.

Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân khiến cư dân mạng thương cảm vì cảnh bị con quấy, đu đeo đến mức không thể ăn hết tô bún - Ảnh: FBNV

MC Ốc Thanh Vân viết: "Buổi sáng. Sáng nay ăn mãi không xong một tô bún. Lí do là dậy hơi muộn hơn mọi ngày. Không kịp ăn trước khi các con dậy. Đêm qua quay về muộn quá! Về nhà hơn 12 giờ đêm (Cola đi theo mẹ cả ngày), về đến nơi hai đứa kia reo hò chào đón. Mẹ về muộn là cả nhà thức theo.

Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông - Ảnh 2
Bà mẹ trẻ vừa dỗ con vừa ngồi ăn khiến chị em xót xa - Ảnh: FBNV

Bình minh của Ốc luôn trong khoảng 6 giờ, ăn sáng, (99,9% đồ ăn nhà làm), trà sữa (tự pha suốt 6 năm qua), và chút yoga. Chỉ cần dậy muộn là như vầy đây! Khỏi ăn khỏi làm gì luôn. Ngày nào không đi quay sớm thì còn gọi là tận hưởng tí, ngày nào đi làm là rối nùi luôn.

Bởi vậy, luôn kỷ luật và nghiêm túc trong mọi kế hoạch. Chúng nó cứ lon ton xung quanh như chó con, đòi ôm ấp suốt bù lại mấy ngày mami đi quay ở Hàn Quốc. Mami thương lắm, yêu lắm, cần lắm!".

Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông - Ảnh 3
Ốc Thanh Vân tâm sự, đây là cảnh tượng khi cô dậy muộn - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều chị em bỉm sữa tỏ ra đồng cảm khi nhìn thấy hình ảnh này: “Có cái gì đó cay cay khóe mắt khi nhìn cảnh này yêu lắm và thương lắm Ốc ơi ôm tất cả vào lòng chúng nó truyền sức mạnh cho Ốc; Ráng tận hưởng với đống rối nùi này đi, mai mốt tụi nó lớn muốn ôm tụi nó khó lắm”.

Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông - Ảnh 4
Chắc hẳn cô phải rất vất vả để có thể vừa lo cho 3 nhóc tỳ hiếu động vừa chu toàn cả công việc - Ảnh: FBNV
Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông - Ảnh 5
Nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với bà mẹ 3 con - Ảnh: FBNV

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