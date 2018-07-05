Ốc Thanh Vân đầu bù tóc rối, vật vã ăn mãi không xong vì các con ôm chân không buông

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh về buổi sáng của cô trước khi đi làm. Nữ MC tâm sự, cô ăn mãi vẫn không hết một tô bún buổi sáng vì dậy muộn và bị các con bám mẹ. Nhiều chị em không khỏi đồng cảm khi thấy cảnh bà mẹ 3 con phải “vật lộn” với bữa sáng vì con nhỏ ôm bám riết dưới chân không buông.

Ốc Thanh Vân khiến cư dân mạng thương cảm vì cảnh bị con quấy, đu đeo đến mức không thể ăn hết tô bún - Ảnh: FBNV

MC Ốc Thanh Vân viết: "Buổi sáng. Sáng nay ăn mãi không xong một tô bún. Lí do là dậy hơi muộn hơn mọi ngày. Không kịp ăn trước khi các con dậy. Đêm qua quay về muộn quá! Về nhà hơn 12 giờ đêm (Cola đi theo mẹ cả ngày), về đến nơi hai đứa kia reo hò chào đón. Mẹ về muộn là cả nhà thức theo.