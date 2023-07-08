Đoàn Di Băng gây sốt cộng đồng mạng bởi khoảnh khắc 'nũng nịu' với chồng doanh nhân

Mới đây, netizen thích thú trước khoảnh khắc Đoàn Di Băng nhõng nhẽo với chồng cực đáng yêu.

Đoàn Di Băng được biết đến là một doanh nhân giàu có, là vợ của đại gia Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm cả hai kết hôn, nhiều cư dân mạng bất ngờ với đám cưới tiền tỷ đình đám. Thậm chí về độ xa hoa, hoành tráng thì cặp đôi không hề thua kém đám cưới của Tăng Thanh Hà. Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đã chia sẻ khoảnh khắc bà xã Đoàn Di Băng xà vào lòng anh với biểu cảm nũng nịu vô cùng đáng yêu. Giữa buổi tiệc đông người, nữ doanh nhân 33 tuổi vẫn thoải mái thể hiện sự nhõng nhẽo với chồng đại gia.

Đoàn Di Băng làm nũng với chồng trong bữa tiệc Đăng kèm với bức ảnh, nam doanh nhân đã có những chia sẻ khiến bao chị em phụ nữ ghen tị với Đoàn Di Băng: 'Đã bao lâu rồi vợ bạn chưa nhõng nhẽo với bạn? Nhiều ông chồng lên bàn nhậu kể đầy tự hào, bà vợ nhà tôi cực kỳ mạnh mẽ, không bao giờ mè nheo cả. Chuyện gì bả cũng tự lo chu toàn, không cần tôi nhúng tay vào. Được biết, Đoàn Di Băng được chồng cưng chiều hết mực Lúc đó tôi chỉ mỉm cười và bảo: Vợ anh thì lại khác, một vết muỗi cắn cô ấy cũng xà vào lòng anh mà mếu máo, vì đơn giản anh bảo với cô ấy rằng, đã là vợ anh thì em đừng chịu đựng gì cả, ấm ức hay đau đớn gì cũng phải nói cùng anh. Lấy chồng mà chuyện gì cũng phải chịu một mình thì lấy làm gì'.

Cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ trước hôn nhân hạnh phúc của đôi vợ chồng Bức ảnh trên đã nhận về nhiều phản hồi tích cực và gây "bão" trên mạng xã hội. Chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng nữ đại gia Đoàn Di Băng đã nhận về gần 70 nghìn lượt thích, hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Đa phần các bình luận đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm đầy ngọt ngào của vợ chồng Đoàn Di Băng. Trước khi làm nữ doanh nhân, Đoàn Di Băng từng là ca sĩ và tham gia một số dự án phim Được biết, trước khi làm nữ doanh nhân tài năng như bây giờ thì Đoàn Băng Di từng là ca sĩ và có góp mặt trong một số dự án phim. Trong những ngày đầu tham gia ca hát, Đoàn Di Băng đã giành được giải bạc trong cuộc thi Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI năm 2010. Nhờ chương trình này mà cô quen biết được với ca sĩ Lý Hải - giọng ca quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ. Đến năm 2012, cô chuyển hướng sang làm doanh nhân khi lấy người chồng đại gia Sau đó, Đoàn Di Bằng góp giọng trong ca khúc Vườn hạnh phúc của Lý Hải và được nhiều khán giả biết đến hơn. Thời điểm đó, nữ ca sĩ hoạt động rất tích cực khi tham gia song song nhiều lĩnh vực như diễn viên và người mẫu. Mặc dù không quá nổi bật nhưng cái tên Đoàn Di Băng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đến năm 2012, cô chuyển hướng sang làm doanh nhân khi lấy người chồng đại gia. Kể từ đó, từ một nhân vật ít ai biết đến mà Đoàn Di Băng trở nên nổi tiếng hơn và là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Tổ ấm nhỏ của Đoàn Di Băng và chồng doan nhân Hiện cô đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai cô con gái nhỏ. Được biết, vợ chồng nữ ca sĩ sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ và những món hàng hiệu đắt tiền. Dù nghiêm túc trong công việc kinh doanh là thế nhưng ngoài đời thường, cặp đôi vẫn thường xuyên có những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh người thân yêu.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đã chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị đám cưới ‘khủng’ cho bảo mẫu thân thiết. Đáng chú ý, dân tình 'choáng' trước mệnh giá phong bì mừng cưới của cô nàng dành cho bảo mẫu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oan-di-bang-gay-sot-cong-ong-mang-boi-khoanh-khac-nung-niu-voi-chong-doanh-nhan-599937.html