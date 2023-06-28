Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới

Hậu trường 28/06/2023 21:04

Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đã chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị đám cưới ‘khủng’ cho bảo mẫu thân thiết. Đáng chú ý, dân tình 'choáng' trước mệnh giá phong bì mừng cưới của cô nàng dành cho bảo mẫu.

Đoàn Di Băng từ lâu nay vốn được biết đến là nữ đại gia "có tâm có tầm" nhất nhì showbiz khi luôn chăm lo cho đời sống nhân viên một cách chu đáo nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đã chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị đám cưới ‘khủng’ cho bảo mẫu thân thiết. Được biết, ngoài việc bỏ ra 6 tỷ mua xe hoa cho bảo mẫu, Di Băng còn trao luôn biệt thự tiền tỷ để làm nơi trang trí tổ chức lễ gia tiên.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 1
Đoàn Di Băng đã chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị đám cưới ‘khủng’ cho bảo mẫu thân thiết

 

Trước đó, cô nàng chủ động thuê nhà hàng tiệc cưới sang trọng tại Biên Hòa với sức chứa 1000 khách cũng như đích thân lựa chọn váy cưới thương hiệu cao cấp cho bảo mẫu. Không gian biệt thự rước dâu hôm nay đều được Di Băng đầu tư cắm hoa tươi từ trong ra ngoài siêu hoành tráng, không thua gì đám cưới người nổi tiếng.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 2

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 3
Không gian biệt thự rước dâu hôm nay đều được Di Băng đầu tư cắm hoa tươi từ trong ra ngoài siêu hoành tráng, không thua gì đám cưới người nổi tiếng

 

Đáng chú ý, Đoàn Di Băng cũng tiết lộ của hồi môn mà cô sẽ trao cho bảo mẫu trong ngày trọng đại. Ban đầu, cô đăng tải 2 xì lì đỏ bỏ sẵn tờ 500 ngàn đồng và 1 triệu đồng, cho biết cô đang phân vân vấn đề mừng bao nhiêu. 

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 4
Đoàn Di Băng đăng tải 2 xì lì đỏ bỏ sẵn tờ 500 ngàn đồng và 1 triệu đồng, cho biết cô đang phân vân vấn đề mừng bao nhiêu

 

Tuy nhiên, đó chỉ là trò đùa của nữ đại gia quận 7. Sự thật, cô đã chuẩn bị sẵn 1 khay đựng 2 cọc tiền mặt dày cộp toàn mệnh giá lớn. Nhiều netizen cho rằng món quà hồi môn mà Di Băng tặng bảo mẫu có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn Di Băng cũng nhắn gửi lời chúc phúc đến bảo mẫu thân thiết: "Dành cho vợ chồng em 2 chữ. Chữ Tâm: Tâm hiếu thảo với ông bà cha mẹ, tâm tử tế trong đối nhân xử thế, tâm thiện lành siêng làm điều bác ái. Chữ nhẫn: Kiên nhẫn trong mọi sự khó khăn, kiên nhẫn với mục tiêu mình chọn, kiên nhẫn trong quan hệ vợ chồng".

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 5
Sự thật, cô đã chuẩn bị sẵn 1 khay đựng 2 cọc tiền mặt dày cộp toàn mệnh giá lớn kèm lời nhắn chúc phúc đến bảo mẫu thân thiết

 

Được biết, Đoàn Di Băng có 3 cô con gái nhỏ nên đã thuê hẳn 3 bảo mẫu riêng cho từng bé (Hana, Yuki và Bing Bing). Theo như Đoàn Di Băng từng tiết lộ, mức lương của 1 trong 3 “bà vú” đã lên đến mức 120 triệu đồng.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 6
Đoàn Di Băng có 3 cô con gái nhỏ nên đã thuê hẳn 3 bảo mẫu riêng cho từng bé

 

Bảo mẫu sở hữu mức lương lên đến 120 triệu đồng mỗi tháng là cô nàng Thiên Kim và cũng là bảo mẫu nhà Đoàn Băng Di sắp lên xe hoa. Nói về Thiên Kim, Đoàn Di Băng cho hay bà vú này được trả lương cao hơn nhiều lần so với các bà vú khác do giỏi tiếng Anh, có thể kèm các bé học và hiểu biết trong việc phân tích tâm lý trẻ nhỏ.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 7
Bảo mẫu sở hữu mức lương lên đến 120 triệu đồng mỗi tháng là cô nàng Thiên Kim và cũng là bảo mẫu nhà Đoàn Băng Di sắp lên xe hoa

 

Không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, Thiên Kim còn có kinh nghiệm 5 năm làm việc. Bên cạnh đó, Thiên Kim còn giúp rất nhiều cho Đoàn Di Băng trong công việc kinh doanh.

Bảo mẫu 'số hưởng' được Đoàn Di Băng chi tiền 'khủng' tổ chức đám cưới, 'choáng' với mệnh giá phong bì mừng cưới - Ảnh 8
Thiên Kim còn giúp rất nhiều cho Đoàn Di Băng trong công việc kinh doanh

 

Không những lương cao, các bảo mẫu nhà Đoàn Di Băng còn được đãi ngộ như người thân trong gia đình. Các bà vú cũng được đi lại bằng siêu xe, ở khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng gia đình Di Băng mỗi lần đi du lịch. Thậm chí, con cái của các bảo mẫu cũng được tạo điều kiện làm việc, thu nhập ổn định để các vú toàn tâm toàn ý lo công việc của chủ nhà.

 

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