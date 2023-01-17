Đoàn Di Băng phải tháo bỏ khu chợ quê đầu tư hoành tráng chỉ sau 3 tiếng, thực hư ra sao?

Mới đây, trong 1 đoạn clip trên trên xu hướng của Tiktok vừa có người tiết lộ rằng khu chợ quê được Đoàn Di Băng đầu tư hoành tráng đã bị dỡ bỏ chỉ sau 3 tiếng vui chơi.

Vài ngày trước trên trang cá nhân của mình, Đoàn Di Băng khoe loạt ảnh trang trí chợ quê cực hoành tráng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Khu chợ Tết có hẳn những chi tiết rơm, gỗ mộc, tre, hoa cúc, chiếu cói,... để không gian chợ thêm phần giống nhất có thể. Cô cũng chia sẻ lý do dựng nên khu chợ này là muốn các con cùng người dân trong khu vực Đoàn Di Băng sinh sống được trải nghiệm Tết ngày xưa.

Đoàn Di Băng khoe loạt ảnh trang trí chợ quê cực hoành tráng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng cũng vô cùng xuýt xoa trước độ chịu chơi của bà mẹ 3 con. Cô cũng mời hàng xóm và gia đình, bạn bè mình đến vui chơi trong khu chợ mình xây dựng. Không chỉ đầu tư tiền làm khu chợ Tết, Đoàn Di Băng trước đó còn đầu tư trang trí nhà với nhiều chi tiết cực hoành tráng. Thế nhưng, trong 1 đoạn clip trên trên xu hướng của Tiktok vừa có người tiết lộ rằng, khu chợ này đã bị dỡ bỏ chỉ sau 3 tiếng vui chơi. Đây là tài khoản cá nhân của 1 người trong ekip thi công chợ quê nhà Đoàn Di Băng.

Khu chợ này đã bị dỡ bỏ chỉ sau 3 tiếng vui chơi - Ảnh: Internet Hình ảnh khu chợ quê bị dỡ xuống chỉ sau vài tiếng vui chơi khiến mọi người không khỏi hoang mang, vì cô nàng đầu tư xây dựng khu chợ khủng như thế mà lại đi tháo dở nhanh chóng như vậy. Ở một diễn biến khác, nhiều người hàng xóm còn vô cùng hào hứng nhận được những món đồ trong phiên chợ của Đoàn Di Băng sau khi kết thúc. Được biết, bối cảnh trên do Đoàn Di Băng trang trí để phục vụ cho 1 buổi tiệc tất niên. Nên sau khi ăn uống, vui chơi xong đã thực hiện việc tháo dỡ, trả lại không gian chung cho khu phố. Bối cảnh trên do Đoàn Di Băng trang trí để phục vụ cho 1 buổi tiệc tất niên nên vui chơi xong phải tháo dở trả lại không gian cho khu phố - Ảnh: Internet Đoàn Di Băng cũng chia sẻ mình thuê nhiều vệ sĩ cho khu chợ quê là vì sợ nguy cơ khách bị móc túi, kẻ gian trà trộn. Ngoài ra, nguy cơ gây cháy nổ bởi mồi lửa, vì khu chợ đa phần làm bằng tre, nứa, rơm cũng là một điều cô nàng lo ngại.

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